Госдума ратифицировала соглашение о взаимной отправке войск России и Индии

Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке взаимной отправки солдат, военных кораблей и самолетов. Это следует из думской электронной базы.

Документ об отправке военных был подписан в феврале 2025 г. в Москве. Он определяет порядок взаимного материально-технического обеспечения. Соглашение будет применяться для совместных учений, тренировок, а также для оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф.

Документ на ратификацию внесло правительство РФ 28 ноября. Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

4 декабря президент РФ Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом. Поездка главы государства состоится по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Ожидается, что стороны обсудят поставку российских комплексов С-400 и истребителей Су-57.

