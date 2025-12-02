Госдума ратифицировала соглашение о взаимной отправке войск России и Индии
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке взаимной отправки солдат, военных кораблей и самолетов. Это следует из думской электронной базы.
Документ об отправке военных был подписан в феврале 2025 г. в Москве. Он определяет порядок взаимного материально-технического обеспечения. Соглашение будет применяться для совместных учений, тренировок, а также для оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф.
Документ на ратификацию внесло правительство РФ 28 ноября. Теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.
4 декабря президент РФ Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом. Поездка главы государства состоится по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Ожидается, что стороны обсудят поставку российских комплексов С-400 и истребителей Су-57.