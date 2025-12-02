Госдума ратифицировала соглашение о взаимной отправке войск России и Индии

Документ об отправке военных был подписан в феврале 2025 г. в Москве. Он определяет порядок взаимного материально-технического обеспечения. Соглашение будет применяться для совместных учений, тренировок, а также для оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф.