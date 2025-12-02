Россия и Индия обсудят поставку российских комплексов С-400 и истребителей Су-57

О том, что Индия обсудит с Россией поставки истребителей и комплексов, писал Bloomberg со ссылкой на источники 1 декабря. По оценкам агентства, потенциальное соглашение между Индией и Россией может осложнить заключение торговых договоренностей Индии с США, выступающих против расширения индийского оборонного сотрудничества с Москвой.