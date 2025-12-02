Россия и Индия обсудят поставку российских комплексов С-400 и истребителей Су-57
Поставки Индии истребителей Су-57 и систем С-400 будут обсуждаться во время предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в страну. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Вести».
В Кремле отметили, что российский оборонный комплекс работает хорошо, чтобы не только закрывать нужды военных, но и поставлять продукцию на экспорт.
О том, что Индия обсудит с Россией поставки истребителей и комплексов, писал Bloomberg со ссылкой на источники 1 декабря. По оценкам агентства, потенциальное соглашение между Индией и Россией может осложнить заключение торговых договоренностей Индии с США, выступающих против расширения индийского оборонного сотрудничества с Москвой.
Путин посетит Индию 4–5 декабря. Поездка главы государства состоится по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. До этого, 2 декабря, глава государства встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве.