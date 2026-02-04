Заботкин: снижение ключевой ставки будет строго следовать за темпом инфляции
Процесс снижения ключевой ставки Банком России будет строго соразмерен тому, как замедляется инфляция. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин в эфире радио РБК.
«И снижение ставки будет строго соразмерно замедлению инфляции. То есть, если снижать ставку ради того, чтобы ее снижать, – вот это точно не то, ради чего Центральный банк существует», – сказал он.
Заботкин также отметил, что инфляционные ожидания российских граждан на 2026 г. в декабре и январе, которые были на уровне 13,7%, скорее всего, стали пиковым значением. Он добавил, что такие показатели вряд ли повторятся.
В период с 20 по 26 января 2026 г. инфляция в России замедлилась с 0,45 до 0,19% в сравнении с предыдущей неделей. По данным Минэкономразвития РФ, цены на плодоовощную продукцию тогда выросли на 2% (против 2,7% с 13 по 19 января). Огурцы подорожали на 4,6%, помидоры – на 1,8%, капуста и морковь – на 1,7%. Также ускорился рост цен на говядину – 1%, маргарин – на 0,7%, вермишель – на 0,6%, кефир – на 0,5%.