Инфляция в России составила 0,2% на неделе с 27 января по 2 февраля
Инфляция в России составила 0,2% в период с 27 января по 2 февраля, сохранившись на уровне предыдущей недели. Темпы роста цен на продовольственные товары сократились до 0,29%, сообщило Минэкономразвития РФ.
Плодоовощная продукция подорожала за неделю на 2,1%. При этом сокращение цен коснулось риса (-0,2%), гречневой крупы (-0,1%), сливочного и подсолнечного масла (-0,3% и -0,1% соответственно). Не изменились в стране цены на молочную продукцию. Рост цен на хлеб сохранился на уровне прошлой недели (0,3%), как и на сахар (0,1%) и яйца (0,4%).
В категории непродовольственных товаров цены «практически стабильны», отметило ведомство. По данным Минэкономразвития, за неделю снизились цены на одежду (-0,5%), обувь (-0,2%), бытовые приборы (-0,1%). Рост цен на легковые автомобили увеличился до 0,06%.
4 февраля зампред Банка России Алексей Заботкин сказал, что процесс снижения ключевой ставки регулятором будет строго соразмерен тому, как замедляется инфляция. Он отметил, что инфляционные ожидания российских граждан на 2026 г. в декабре и январе, которые были на уровне 13,7%, скорее всего, стали пиковым значением. При этом, по его мнению, такие показатели вряд ли повторятся.