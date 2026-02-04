Инфляция в России составила 0,2% на неделе с 27 января по 2 февраля

4 февраля зампред Банка России Алексей Заботкин сказал, что процесс снижения ключевой ставки регулятором будет строго соразмерен тому, как замедляется инфляция. Он отметил, что инфляционные ожидания российских граждан на 2026 г. в декабре и январе, которые были на уровне 13,7%, скорее всего, стали пиковым значением. При этом, по его мнению, такие показатели вряд ли повторятся.