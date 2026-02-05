НРА ожидает снижения ключевой ставки в феврале до 15,5%
Национальное рейтинговое агентство (НРА) прогнозирует, что на новом заседании Центробанка России в феврале ключевая ставка с высокой вероятностью будет снижена на 50 базисных пунктов (б. п.) и составит 15,5% годовых.
Решение регулятора будет связано с оценкой результатов жесткой денежно-кредитной политики с учетом последних раундов снижения ключевой ставки, динамики бюджетных расходов в условиях недобора нефтегазовых и баланса проинфляционных и дезинфляционных факторов, сформировавшихся в экономике в начале текущего года.
Годовой прогноз инфляции на 2026 г. составит 5%–5,5%, при этом у базовой инфляции есть потенциал к падению ниже 4% во второй половине года. Ключевыми решающими факторами для инфляции в этом году станут курс рубля к доллару, действия по регулируемым тарифам и геополитический фон.
23 января заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор предполагает продолжение снижения ключевой ставки в 2026 г. после ее уменьшения с 21 до 16%. По его словам, регулятор оценивает долгосрочный уровень номинальной нейтральной ставки в диапазоне 7,5–8,5%, но говорить о возвращении к нейтральной денежно-кредитной политике рано.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 13 февраля.