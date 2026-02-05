НРА ожидает снижения ключевой ставки в феврале до 15,5%

Годовой прогноз инфляции на 2026 г. составит 5%–5,5%, при этом у базовой инфляции есть потенциал к падению ниже 4% во второй половине года. Ключевыми решающими факторами для инфляции в этом году станут курс рубля к доллару, действия по регулируемым тарифам и геополитический фон.