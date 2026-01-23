Газета
Экономика

ЦБ предполагает дальнейшее снижение ключевой ставки в течение 2026 года

Ведомости

Банк России предполагает продолжение снижения ключевой ставки в 2026 г. после ее уменьшения с 21% до 16%. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

По его словам, регулятор оценивает долгосрочный уровень номинальной нейтральной ставки в диапазоне 7,5–8,5%, но говорить о возвращении к нейтральной денежно-кредитной политике пока рано. «Инфляция пока выше цели, не говоря уже об инфляционных ожиданиях, которые пока вообще сильно не снизились», – отметил Заботкин (цитата по ТАСС).

19 декабря совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п. до 16% годовых. Это стало пятым снижением подряд. Участники заседания по ключевой ставке указывали, что российская экономика продолжает восстанавливаться к сбалансированному росту.

5 января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и ЦБ восстановить темпы роста экономики. Правда, глава страны подчеркивал, что нужно будет учесть необходимость удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 г. в диапазоне 4-5%.

