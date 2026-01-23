ЦБ предполагает дальнейшее снижение ключевой ставки в течение 2026 года

По его словам, регулятор оценивает долгосрочный уровень номинальной нейтральной ставки в диапазоне 7,5–8,5%, но говорить о возвращении к нейтральной денежно-кредитной политике пока рано. «Инфляция пока выше цели, не говоря уже об инфляционных ожиданиях, которые пока вообще сильно не снизились», – отметил Заботкин (цитата по ТАСС).