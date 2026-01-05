Путин поручил кабмину и ЦБ восстановить темпы роста экономики

В конце декабря 2025 г. министр финансов Антон Силуанов заявлял в интервью телеканалу «Россия-24», что экономика страны в 2026 г. перейдет к устойчивым и сбалансированным темпам роста. По его словам, сейчас наблюдается плановое замедление динамики экономического развития. Банк России также сообщал о возвращении экономики к сбалансированному росту. Участники заседания по ключевой ставке, состоявшегося 19 декабря, говорили, что экономика продолжает движение к состоянию сбалансированного роста.