Путин поручил кабмину и ЦБ восстановить темпы роста экономики

Путин поручил кабмину и ЦБ восстановить темпы роста экономикиТакже необходимо обеспечить удержание инфляции в пределах 4-5%
Президент России Владимир Путин поручил восстановить темпы роста экономики и инвестиционной активности, а также ускорить работу по разрешению структурных проблем в отраслях экономики. При этом необходимо учесть необходимость удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 г. в диапазоне 4-5%, что соответствует прогнозу Банка России, сообщается на сайте Кремля.
Поручение было дано правительству России совместно с ЦБ и исполнительными органами субъектов страны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 декабря 2025 г. Тогда президент заявлял, что экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты страны, а перед кабмином и регионами стоит системная задача обеления национальной экономики.
На заседании глава государства также обращал внимание, что в настоящее время созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику. Кроме того, Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным решением.
В конце декабря 2025 г. министр финансов Антон Силуанов заявлял в интервью телеканалу «Россия-24», что экономика страны в 2026 г. перейдет к устойчивым и сбалансированным темпам роста. По его словам, сейчас наблюдается плановое замедление динамики экономического развития. Банк России также сообщал о возвращении экономики к сбалансированному росту. Участники заседания по ключевой ставке, состоявшегося 19 декабря, говорили, что экономика продолжает движение к состоянию сбалансированного роста.