Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поручил кабмину и ЦБ восстановить темпы роста экономики

Также необходимо обеспечить удержание инфляции в пределах 4-5%
Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил восстановить темпы роста экономики и инвестиционной активности, а также ускорить работу по разрешению структурных проблем в отраслях экономики. При этом необходимо учесть необходимость удержания уровня инфляции по состоянию на конец 2026 г. в диапазоне 4-5%, что соответствует прогнозу Банка России, сообщается на сайте Кремля.

Поручение было дано правительству России совместно с ЦБ и исполнительными органами субъектов страны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 декабря 2025 г. Тогда президент заявлял, что экономический рост должен быть всеобъемлющим, охватывать все субъекты страны, а перед кабмином и регионами стоит системная задача обеления национальной экономики.

Что ждет экономику в 2026 году

Экономика / Макроэкономика и бюджет

На заседании глава государства также обращал внимание, что в настоящее время созданы условия и возможности для того, чтобы начать постепенно наращивать экономическую динамику. Кроме того, Путин выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным решением.

В конце декабря 2025 г. министр финансов Антон Силуанов заявлял в интервью телеканалу «Россия-24», что экономика страны в 2026 г. перейдет к устойчивым и сбалансированным темпам роста. По его словам, сейчас наблюдается плановое замедление динамики экономического развития. Банк России также сообщал о возвращении экономики к сбалансированному росту. Участники заседания по ключевой ставке, состоявшегося 19 декабря, говорили, что экономика продолжает движение к состоянию сбалансированного роста.

Читайте также:Что Путин говорил об экономике и налогах. Главное
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь