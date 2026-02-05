Международные резервы РФ выросли на $39,9 млрд за неделю
Международные резервы России по состоянию на 30 января 2026 г. достигли $826,8 млрд. Об этом сообщил Центральный банк России.
23 января показатель составлял $786,9 млрд. Таким образом, за неделю он увеличился на $39,9 млрд, или на 5,1%. Рост произошел в основном в связи с положительной переоценкой.
С 16 по 23 января объем международных резервов вырос на $17,8 млрд, или 2,3%.
Международные резервы РФ включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и государства. В них входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.