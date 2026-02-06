Денежная база в России снизилась за неделю на 113 млрд рублей

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение ЦБ наличные деньги (с учетом остатков в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным финансовыми организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в регулятор.