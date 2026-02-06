Газета
Экономика

Денежная база в России снизилась за неделю на 113 млрд рублей

Ведомости

Денежная база в узком определении в России по состоянию на 30 января 2026 г. достигла 19,4 трлн руб. Об этом сообщается на сайте Центрального банка.

На 23 января показатель составлял 19,5 млрд руб. Таким образом, за неделю он продемонстрировал падение на 0,58%, или на 113 млрд руб.

С 16 по 23 января объем денежной базы в узком определении в стране сократился на 0,68%, или на 133 млрд руб.

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение ЦБ наличные деньги (с учетом остатков в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным финансовыми организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в регулятор.

