Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ЦБ повысил официальный курс доллара на 7 февраля до 77,05 рублей

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 7 февраля на уровне 77,05 руб., повысив его на 0,50 руб., следует из данных регулятора.

Курс евро вырос на 0,76 руб. – до 91,05 руб. Юань подорожал на 0,11 руб. и стал равен 11,11 руб.

На 6 февраля ЦБ установил доллар на уровне 76,55 руб., евро – 90,29 руб., а юань – 10,99 руб.

30 января «Ведомости» сообщали, что аналитики SberCIB пересмотрели прогноз по курсу доллара на конец 2026 г. на 10 руб. По их оценке, на фоне роста цен на металлы американская валюта может стоить около 90 руб. вместо 100 руб., которые ожидались в прогнозе от 25 декабря 2025 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте