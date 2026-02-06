ЦБ повысил официальный курс доллара на 7 февраля до 77,05 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 7 февраля на уровне 77,05 руб., повысив его на 0,50 руб., следует из данных регулятора.
Курс евро вырос на 0,76 руб. – до 91,05 руб. Юань подорожал на 0,11 руб. и стал равен 11,11 руб.
На 6 февраля ЦБ установил доллар на уровне 76,55 руб., евро – 90,29 руб., а юань – 10,99 руб.
30 января «Ведомости» сообщали, что аналитики SberCIB пересмотрели прогноз по курсу доллара на конец 2026 г. на 10 руб. По их оценке, на фоне роста цен на металлы американская валюта может стоить около 90 руб. вместо 100 руб., которые ожидались в прогнозе от 25 декабря 2025 г.