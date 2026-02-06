ЦБ повысил официальный курс доллара на 7 февраля до 77,05 рублей

30 января «Ведомости» сообщали, что аналитики SberCIB пересмотрели прогноз по курсу доллара на конец 2026 г. на 10 руб. По их оценке, на фоне роста цен на металлы американская валюта может стоить около 90 руб. вместо 100 руб., которые ожидались в прогнозе от 25 декабря 2025 г.