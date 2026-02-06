Газета
Главная / Экономика /

Рост ВВП России составил 1% в 2025 году

Ведомости

Росстат в ходе первой оценки валовой внутренний продукт РФ оценил рост показателя в 2025 г. на 1% в годовом выражении. Об этом сообщило Минэкономразвития РФ.

Ведомство отметило, что такой результат полностью совпал с официальным прогнозом от сентября 2025 г. Темпы роста ВВП в 2024 г. были пересмотрены на +0,6 п.п. Показатель достиг +4,9% год к году в сравнении с 4,3% по второй оценке.

Минэкономразвития РФ оценило, что рост ВВП в декабре 2025 г. достиг 1,9% год к году в сравнении с ростом 0,1% в ноябре.

3 февраля президент РФ Владимир Путин отмечал, что ВВП прибавил 1% в 2025 г. Он напомнил, что в 2023 г. рост ВВП составил 4,1%, в 2024-ом – 4,3%. По словам главы государства, замедление было «не просто ожидаемым», а «рукотворным». Снижение динамики связано с действиями по снижению инфляции. В 2025 г. рост цен замедлился до 5,6% после 9,5% в 2024 г.

