Путин: ВВП России вырос на 1% в 2025 году
Валовой внутренний продукт (ВВП) прибавил 1% в 2025 г. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает Кремль.
«По итогам 2025 г. ВВП России прибавил 1%. Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это», – сказал он.
В 2023 г. рост ВВП составил 4,1%, в 2024-ом – 4,3%, отметил президент. По словам Путина, замедление было «не просто ожидаемым», а «рукотворным». Снижение динамики связано с действиями по снижению инфляции. В 2025 г. рост цен замедлился до 5,6% после 9,5% в 2024 г.
Вместе с тем, в начале 2026 г. инфляция ускорилась, составив 6,4% в годовом выражении на 26 января. Путин также назвал это ожидаемым. По его словам, это связано с перенастройкой налоговой системы, включая повышение НДС.
По итогам 2025 г. инфляция составила 5,59%, передавали в Росстате. Это самый низкий показатель за последние пять лет (ниже этого значения инфляция была по итогам 2020 г. – 4,9%), отмечали «Ведомости». Кроме того, итоги 2025 г. оказались существенно ниже официальных ожиданий. Октябрьский среднесрочный прогноз регулятора предусматривал рост цен по итогам года в диапазоне 6,5–7%.
19 декабря 2025 г. совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п. до 16% годовых. Это стало пятым снижением подряд. Участники заседания по ключевой ставке заявили, что российская экономика возвращается к сбалансированному росту.