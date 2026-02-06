Доля убыточных организаций в России за январь – ноябрь выросла до 28,8%
Доля убыточных организаций в России по итогам января – ноября 2025 г. увеличилась до 28,8% против 27,1% годом раньше. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.
Соответственно доля прибыльных организаций снизилась до 71,2% против 72,9% за аналогичный период 2024 г.
Сальдированный финансовый результат организаций (прибыль минус убыток) без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также некредитных финансовых организаций составил 25,43 трлн руб. в действующих ценах. Это на 5,5% меньше, чем годом ранее.
По данным статистики, прибыль получили 44 900 организаций – совокупный финансовый результат составил 32,965 трлн руб., что на 2,7% ниже показателя прошлого года. Убыток зафиксирован у 18 200 организаций, его общий объем достиг 7,535 трлн руб., увеличившись на 8,1%.
В ноябре 2025 г. сообщалось, что по итогам трех кварталов 2025 г. совокупные убытки российских компаний выросли на четверть и достигли 6,52 трлн руб. В минусе тогда оказались 18 400 организаций, что на 11% больше, чем годом раньше. Тогда отмечалось, что доля прибыльных организаций сокращалась почти во всех отраслях.