Доля убыточных организаций в России за январь – ноябрь выросла до 28,8%

В ноябре 2025 г. сообщалось, что по итогам трех кварталов 2025 г. совокупные убытки российских компаний выросли на четверть и достигли 6,52 трлн руб. В минусе тогда оказались 18 400 организаций, что на 11% больше, чем годом раньше. Тогда отмечалось, что доля прибыльных организаций сокращалась почти во всех отраслях.