Индекс блинов к Масленице вырос на 4%

Количество заказов готовых блинов онлайн выросло за год на 20%, а объем ecom-покупок замороженных блинов – на 25%. В 2026 г. число покупок пшеничной муки увеличилось на 9%, готовых блинных смесей и муки – на 10%. Это связано с ростом интереса к домашнему хлебопечению.