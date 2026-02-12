Индекс блинов к Масленице вырос на 4%
Индекс блинов к Масленице увеличился на 4% в годовом выражении. Об этом сообщил аналитический проект «Чек индекс».
Расчет «блинного индекса» был сделан на основе быстрого рецепта приготовления блинов на четырех человек. Для анализа использовалась средняя цена позиции и проводилось сравнение стоимости 1–10 февраля в 2026/2025 гг.
Cредняя цена ингредиентов на продуктовый набор в офлайн-магазинах выросла на 4% и достигла 149 руб. Из ингредиентов молоко подорожало на 8%, пшеничная мука – на 3%, а яйца подешевели на 6%. В Москве стоимость набора составила 172 руб. (+6% г/г), Санкт-Петербурге – 162 руб. (+8%), Краснодаре – 169 руб. (+10%), Казани – 154 руб. (+8%), Екатеринбурге – 172 руб. (+9%) и Новосибирске – 192 руб. (+8%).
Средняя стоимость покупки блинной муки или смеси, содержащей необходимые ингредиенты для блинов, увеличилась на 10% до 195 руб. В заведениях общепита порция блинов стоит в среднем 287 руб. Это на 6% выше относительно года ранее. Средняя цена на замороженные блины выросла на 10% и достигла 199 руб.
Количество заказов готовых блинов онлайн выросло за год на 20%, а объем ecom-покупок замороженных блинов – на 25%. В 2026 г. число покупок пшеничной муки увеличилось на 9%, готовых блинных смесей и муки – на 10%. Это связано с ростом интереса к домашнему хлебопечению.
По данным Росстата, инфляция в России замедлилась до 0,13% с 3 по 9 февраля после 0,2% на предыдущей неделе. В указанный период пшеничная мука подешевела на 0,5%, а куриные яйца подорожали на 1,5%.