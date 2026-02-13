Газета
Главная / Экономика /

Денежная база в России за неделю выросла на 83,5 млрд рублей

Ведомости

Денежная база в узком определении в РФ по состоянию на 6 февраля достигла 19,5 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.

На 30 января показатель составлял 19,4 трлн руб. Таким образом, за неделю он увеличился на 0,43%, или на 83,5 млрд руб.

С 23 по 30 января объем денежной базы в узком определении в стране снизился на 0,58%, или на 113 млрд руб.

В денежную базу в узком определении входят выпущенные в обращение Центробанком наличные средства (с учетом остатков в кассах финансовых организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным финансовыми организациями деньгам в национальной валюте, депонируемые в регулятор.

