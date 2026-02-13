Набиуллина заявила об уверенности ЦБ в продолжении снижения ключевой ставки

На первом в этом году заседании, 13 февраля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. – теперь она составляет 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Такого решения ЦБ ожидали меньшинство – пятеро из 21 экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». Большинство прогнозировали сохранение ставки, еще один предполагал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п.