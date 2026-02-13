Набиуллина заявила об уверенности ЦБ в продолжении снижения ключевой ставки
Банк России стал увереннее в продолжении снижения ключевой ставки на следующих заседаниях. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«То есть мы приводим сигнал в соответствии с этой траекторией, но еще раз хочу подчеркнуть, что сигнал наш не является безусловным обязательством снижать ставку», – добавил она.
На первом в этом году заседании, 13 февраля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. – теперь она составляет 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Такого решения ЦБ ожидали меньшинство – пятеро из 21 экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». Большинство прогнозировали сохранение ставки, еще один предполагал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п.
Базовый сценарий Банка России предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 г. Цб будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, говорится в сообщении. Но пока инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, отмечает ЦБ.