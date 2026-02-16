Индикатор бизнес-климата в России достиг минимального уровня с 2022 года

ИБК показывает текущие оценки условий функционирования бизнеса и их перспективы. Это опережающий индикатор на основе данных мониторинга, в котором участвует более 15 000 респондентов, как крупных и средних, так и малых предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортировки и хранения, торговли, сферы услуг во всех субъектах России.