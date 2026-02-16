Индикатор бизнес-климата в России достиг минимального уровня с 2022 года
Индикатор бизнес-климата (ИБК) в России упал с 1,5 до 0,2 пункта. Это самый низкий показатель с октября 2022 г., когда он составлял 1,1 пункта. Об этом говорится в материале Банка России «Мониторинг предприятий».
«Ведомости» сообщали об этом 12 февраля со ссылкой на оперативную справку по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России с 1 по 10 февраля.
Снижение затронуло «почти все виды деятельности», кроме электроэнергетики и водоснабжения. Наибольшее падение произошло в автомобильной торговле и добыче полезных ископаемых.
Регулятор отмечает, что текущие оценки ухудшились по сравнению с январем, особенно в отношении спроса. При этом краткосрочные ожидания компаний оказались выше январских. ЦБ сообщает, что основной вклад в снижение индикатора внесли предприятия добывающей отрасли, сферы услуг и транспорта.
Краткосрочные прогнозы предприятий в феврале улучшились. Наиболее оптимистичные оценки сохранились в сельском хозяйстве и обрабатывающих отраслях, сообщает Банк России. На динамику свободного индикатора в феврале повлияло снижение, в основном, среди крупных компаний, а также малых и микропредприятий. Средний бизнес практически сохранил свои январские оценки.
ИБК показывает текущие оценки условий функционирования бизнеса и их перспективы. Это опережающий индикатор на основе данных мониторинга, в котором участвует более 15 000 респондентов, как крупных и средних, так и малых предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортировки и хранения, торговли, сферы услуг во всех субъектах России.
Картина отражает торможение экономики, рассказала «Ведомостям» главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. Она добавила, что бизнес-активность остается низкой, год начался для предприятий трудно из-за роста налогов в сочетании с высокой ключевой ставкой. Снижение ИБК отражает замедление темпов экономического роста, при этом в феврале окончился эффект новогодних праздников и проявились негативные факторы начала года, отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.