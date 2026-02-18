Шадаев: доля российской IT-отрасли в ВВП в 2025 году составила 2,7%

При этом в целом по России IT-ипотеки стали выдаваться в три раза реже. В 2025 г. было оформлено лишь 11 700 таких кредитов против 34 000 в 2024 г. Это в четыре раза меньше, чем по Дальневосточной и Арктической программам, и менее 2% от всего числа выданных в этом году льготных кредитов.