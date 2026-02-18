Шадаев: доля российской IT-отрасли в ВВП в 2025 году составила 2,7%
Доля российской IT-отрасли в ВВП в 2025 г. достигла 2,7%, увеличившись на 0,2 п. п. по сравнению с 2024 г. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в Госдуме.
«Это означает, что IT-отрасль растет быстрее, чем экономика. И в этом смысле мы теперь можем четко говорить, что с 2020 года мы удвоили долю IT-отрасли в ВВП. Я считаю, это очень хороший показатель», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Министр добавил, что объем продаж российских IT-решений и услуг за 2025 г. увеличился на 14,5%, достигнув 5,15 трлн руб. Реестр отечественного программного обеспечения пополнился на 20%, составив 29 600 продуктов.
На конец 2025 г., по данным Шадаева, численность IT-специалистов в стране составила 1,12 млн человек, что на 13% больше по сравнению с 2024 г. Средняя зарплата в IT-сфере в 2025 году достигла 217 700 руб., увеличившись на 11,2% год к году.
Министр также напомнил, что в 2025 г. продолжается программа льготной ипотеки для сотрудников IT-компаний. Программа охватывает все регионы России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, что направлено на привлечение и удержание специалистов в регионах.
В Подмосковье в 2025 г. 1476 раз оформили IT-ипотеку: это 3% от всех льготных ипотек в регионе и 13% от всех IT-ипотек в стране, сообщал «Циан». После Московской области чаще всего IT-ипотеку брали в Свердловской области, Татарстане и Новосибирской области: 947, 936 и 861 сделок в 2025 г. соответственно.
При этом в целом по России IT-ипотеки стали выдаваться в три раза реже. В 2025 г. было оформлено лишь 11 700 таких кредитов против 34 000 в 2024 г. Это в четыре раза меньше, чем по Дальневосточной и Арктической программам, и менее 2% от всего числа выданных в этом году льготных кредитов.