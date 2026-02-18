Годовая инфляция в России ускорилась до 6%

В январе удорожание овощей и фруктов ускорилось после слабой динамики в ноябре – декабре 2025 г. При этом за последние три месяца рост цен на эту категорию оказался ниже сезонной нормы. Аналогичная ситуация наблюдалась и с ценами на яйца.