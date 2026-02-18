Годовая инфляция в России ускорилась до 6%
Потребительские цены в России в январе 2026 г. выросли на 1,62%, годовая инфляция увеличилась до 6%, следует из материалов Банка России.
Ускорение инфляции во многом связано с динамикой цен на волатильные товары и услуги, пишет ЦБ РФ, прежде всего оценазна овощи и фрукты, а также коммунальные услуги.
Месячный рост цен ускорился из-за временных факторов. Банк России отмечает среди них повышение акцизов, индексацию тарифов и утилизационный сбор на автомобили. Кроме того, на цены повлияла сезонная корректировку стоимости овощей и фруктов.
В январе удорожание овощей и фруктов ускорилось после слабой динамики в ноябре – декабре 2025 г. При этом за последние три месяца рост цен на эту категорию оказался ниже сезонной нормы. Аналогичная ситуация наблюдалась и с ценами на яйца.
Показатели устойчивой инфляции (с к. г.) в январе выросли. В ЦБ поясняют, что расчет большинства таких индикаторов не предполагает исключения эффекта от повышения НДС, что также повлияло на динамику.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, что по итогам 2026 г. годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%. В 2027 г. и далее, по прогнозу регулятора, инфляция будет находиться на целевом уровне в 4%.
13 февраля председатель Банка Россия Эльвира Набиуллина заявила, что январское ускорение инфляции носит разовый характер.