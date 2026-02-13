Набиуллина: ускорение инфляции в январе носит разовый характер

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2026 г. снизится до 4,5–5,5%. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 г. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели.