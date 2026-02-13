Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Набиуллина: ускорение инфляции в январе носит разовый характер

Ведомости

Ускорение инфляции в январе носит разовый характер, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Пик роста цен пришелся на первые две недели января, тогда как во второй половине месяца ценовая динамика затухала. Подчеркну, что это по неполным недельным данным», – добавила она.

Глава ЦБ отметила, что экономическая ситуация в целом развивается в рамках базового сценария. Годовая инфляция находится намного ниже прогнозного интервала Банка России. Сберегательная активность населения остается высокой. Помимо депозитов россияне проявляют интерес и к другим инструментам, рассказала Набиуллина.

Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2026 г. снизится до 4,5–5,5%. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 г. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

На первом в этом году заседании 13 февраля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. – теперь она составляет 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её