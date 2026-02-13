Банк России ожидает снижения инфляции до 4% во втором полугодии 2026 года
Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция в 2026 г. снизится до 4,5–5,5%. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 г. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели, говорится в сообщении регулятора.
В IV квартале 2025 г. сезонно скорректированный рост цен снизился до 3,9% годовых, что заметно меньше 6,5%, зафиксированных в III квартале, отмечает ЦБ. Базовая инфляция составила 4,7%, увеличившись с 4,1% в предыдущем периоде. В последние месяцы большинство устойчивых инфляционных показателей находились в диапазоне 4–5% в годовом исчислении.
В конце 2025 г. отмечались низкие темпы роста цен на некоторые товары, особенно на плодоовощную продукцию. В декабре не произошло значительного переноса повышения НДС в цены, что позволило инфляции по итогам года остаться ниже октябрьского прогноза Банка России на уровне 5,6%. При этом в начале 2026 г. эти факторы изменили свою направленность. Повышение налога на добавленную стоимость (НДС), акцизов, индексация регулируемых тарифов и цен на плодоовощную продукцию вызвали временное, но значительное ускорение роста цен в январе.
По данным регулятора, это привело к перераспределению инфляционного давления между 2025-м и 2026 г. С ноября по январь накопленный рост цен соответствовал ожиданиям Банка России. Во втором полугодии 2026 г. устойчивая инфляция должна снизиться до 4%, но из-за переноса роста цен с конца 2025 г. на начало 2026 г. прогноз инфляции на текущий год был повышен до 4,5–5,5%.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников 12 февраля говорил, что инфляция в России выросла в начале 2026 г. на фоне повышения НДС, а также переноса роста цен в категории продовольственных товаров с декабря на январь. «Но надо сказать, что у нас был такой несколько перенос инфляции, которую мы ожидали в декабре, а она у нас перешла на январь. С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь – плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок», – сказал он.
На первом в этом году заседании, 13 февраля, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. – теперь она составляет 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Такого решения ЦБ ожидало меньшинство, пятеро из 21 экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». Большинство прогнозировали сохранение ставки, еще один предполагал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п.