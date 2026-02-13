Банк России ожидает снижения инфляции до 4% во втором полугодии 2026 года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 12 февраля говорил, что инфляция в России выросла в начале 2026 г. на фоне повышения НДС, а также переноса роста цен в категории продовольственных товаров с декабря на январь. «Но надо сказать, что у нас был такой несколько перенос инфляции, которую мы ожидали в декабре, а она у нас перешла на январь. С начала года был определенный всплеск, связанный с НДС и переносом продовольственной инфляции отчасти на январь – плодоовощи дешевели в декабре, а в январе был некоторый отскок», – сказал он.