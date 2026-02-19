Медведев: в начале спецоперации произошел отток кадров, но не «рабочих рук»
Определенный отток кадров действительно произошел в период начала спецоперации на Украине, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос Сергея Стиллавина на радио «Маяк» о том, насколько остро в стране стоит проблема кадрового кризиса и завершилась ли «откачка мозгов».
По словам Медведева, отток коснулся работников отдельных категорий, но «не рабочих рук, не инженеров, не конструкторов, не специалистов». Речь идет, в частности, о представителях творческих профессий и некоторых других сфер, у которых, по словам бывшего президента, «расшатались нервы».
Замглавы Совбеза заверил, что из-за оттока кадров никакого коллапса не произошло. Российский ОПК, в свою очередь, не просто выдержал проверку на прочность, но стал самым мощным в мире. В качестве примера он привел Свердловскую область, 100 000 жителей которой работают в ОПК. «Пусть враги прикидывают», – заключил Медведев.
16 февраля Росстат сообщил, что фиксирует сокращение потребности в кадрах. В декабре 2025 г. работодатели заявили в государственные службы занятости о 1,469 млн открытых вакансий. Это на 13% меньше, чем в декабре 2024 г., и на 9% ниже показателя ноября 2025 г. Пик кадрового голода пришелся на июнь 2024 г., когда число вакансий достигло 2,124 млн, затем показатель устойчиво снижался.