Медведев: в начале спецоперации произошел отток кадров, но не «рабочих рук»

16 февраля Росстат сообщил, что фиксирует сокращение потребности в кадрах. В декабре 2025 г. работодатели заявили в государственные службы занятости о 1,469 млн открытых вакансий. Это на 13% меньше, чем в декабре 2024 г., и на 9% ниже показателя ноября 2025 г. Пик кадрового голода пришелся на июнь 2024 г., когда число вакансий достигло 2,124 млн, затем показатель устойчиво снижался.