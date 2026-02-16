Росстат зафиксировал сокращение потребности в кадрах
В декабре 2025 г. работодатели заявили в государственные службы занятости о 1,469 млн открытых вакансий. Это на 13% меньше, чем в декабре 2024 г., и на 9% ниже показателя ноября 2025 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата, опубликованные в сборнике «Социально-экономическое положение России» за 2025 г.
Уровень безработицы в декабре незначительно вырос – с 2,1% в ноябре до 2,2%.
Пик заявленной потребности в работниках пришелся на июнь 2024 г., когда число вакансий достигло 2,124 млн. После этого показатель в целом устойчиво снижался, с сезонным увеличением летом 2025 г.
Наибольшее сокращение спроса на рабочую силу в годовом выражении зафиксировано в Приволжском федеральном округе – на 23% (до 261 000 вакансий). В Центральном округе снижение составило 8% (до 387 000), а в Северо-Западном округе, напротив, отмечен рост на 8% (до 205 000).
Тенденции, наблюдаемые Росстатом, подтверждаются и данными рекрутинговых сервисов. По информации SuperJob, в 2025 г. число вакансий сократилось на 12% относительно 2024 г., а количество резюме выросло на 19%. В компании прогнозируют, что в 2026 г. соискателям придется прилагать больше усилий для трудоустройства.
По итогам 2025 г. Россия заняла вышла на первую строчку среди стран «большой двадцатки» по наименьшему уровню безработицы. В декабре 2025 г. показатель безработицы в России достиг 2,2%, упав на 0,1 п. п. по сравнению с уровнем 2024 г. На втором месте оказалась Мексика с неизменным уровнем 2,4%, а на третьем – Япония, где безработица выросла на 0,2 п. п. до 2,6%.