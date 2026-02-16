Росстат зафиксировал сокращение потребности в кадрах

В декабре 2025 г. работодатели заявили в государственные службы занятости о 1,469 млн открытых вакансий. Это на 13% меньше, чем в декабре 2024 г., и на 9% ниже показателя ноября 2025 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата, опубликованные в сборнике «Социально-экономическое положение России» за 2025 г.