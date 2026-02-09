Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В России зафиксирована самая низкая безработица среди стран G20 в 2025 году

Ведомости

По итогам 2025 г. Россия заняла первое место среди стран «большой двадцатки» по наименьшему уровню безработицы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

В декабре 2025 г. показатель безработицы в России составил 2,2%, сократившись на 0,1 п. п. по сравнению с уровнем 2024 г. На втором месте оказалась Мексика с неизменным уровнем 2,4%, а на третьем – Япония, где безработица выросла на 0,2 п. п. до 2,6%.

Наибольший уровень безработицы в G20 зафиксирован в Южной Африке (31,9%). Высокие показатели также отмечены во Франции и Турции (по 7,7%), а также в Канаде (6,8%).

В девяти крупнейших экономиках мира за 2025 г. зафиксирован рост безработицы. Наиболее значительное увеличение произошло в Великобритании – с 4,4% в декабре 2024 г. до 5,1% в ноябре 2025 г. Во Франции показатель вырос на 0,4 п. п. за год, а в США, Германии и Южной Корее – на 0,3 п. п.

В семи странах G20 уровень безработицы снизился. Лидером по улучшению ситуации стала Индия, где доля незанятого населения упала на 1,6 п. п. до 4,8%, достигнув многолетнего минимума.

В декабре 2025 г. президент России Владимир Путин говорил, что безработица среди молодежи обычно немного выше, но и здесь показатель устойчиво снижается. В 2024 г. безработица среди граждан до 34 лет составила 3,8%. Путин подчеркнул, что с 2022 г. в экономику привлекли дополнительно около 2,6 млн человек, а в ближайшие семь лет потребуется еще 12,2 млн россиян.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь