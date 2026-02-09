В России зафиксирована самая низкая безработица среди стран G20 в 2025 году

В декабре 2025 г. президент России Владимир Путин говорил, что безработица среди молодежи обычно немного выше, но и здесь показатель устойчиво снижается. В 2024 г. безработица среди граждан до 34 лет составила 3,8%. Путин подчеркнул, что с 2022 г. в экономику привлекли дополнительно около 2,6 млн человек, а в ближайшие семь лет потребуется еще 12,2 млн россиян.