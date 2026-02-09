В России зафиксирована самая низкая безработица среди стран G20 в 2025 году
По итогам 2025 г. Россия заняла первое место среди стран «большой двадцатки» по наименьшему уровню безработицы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.
В декабре 2025 г. показатель безработицы в России составил 2,2%, сократившись на 0,1 п. п. по сравнению с уровнем 2024 г. На втором месте оказалась Мексика с неизменным уровнем 2,4%, а на третьем – Япония, где безработица выросла на 0,2 п. п. до 2,6%.
Наибольший уровень безработицы в G20 зафиксирован в Южной Африке (31,9%). Высокие показатели также отмечены во Франции и Турции (по 7,7%), а также в Канаде (6,8%).
В девяти крупнейших экономиках мира за 2025 г. зафиксирован рост безработицы. Наиболее значительное увеличение произошло в Великобритании – с 4,4% в декабре 2024 г. до 5,1% в ноябре 2025 г. Во Франции показатель вырос на 0,4 п. п. за год, а в США, Германии и Южной Корее – на 0,3 п. п.
В семи странах G20 уровень безработицы снизился. Лидером по улучшению ситуации стала Индия, где доля незанятого населения упала на 1,6 п. п. до 4,8%, достигнув многолетнего минимума.
В декабре 2025 г. президент России Владимир Путин говорил, что безработица среди молодежи обычно немного выше, но и здесь показатель устойчиво снижается. В 2024 г. безработица среди граждан до 34 лет составила 3,8%. Путин подчеркнул, что с 2022 г. в экономику привлекли дополнительно около 2,6 млн человек, а в ближайшие семь лет потребуется еще 12,2 млн россиян.