Доходы бюджета от налога на проценты по депозитам увеличились в три раза

Глава Росимущества Вадим Яковенко сообщил, что ведомство обеспечило поступление в бюджет 638 млрд руб. в 2025 г. Он рассказал, что большую часть суммы составили дивиденды – 521 млрд руб. От приватизации, аренды и продажи земли, а также аренды казны поступило 116 млрд руб. За период с 2023 по 2025 г. агентство обеспечило поступление 1,5 трлн руб. в доход государства, доложил Яковенко.