Доходы бюджета от налога на проценты по депозитам увеличились в три раза
В 2025 г. бюджет РФ пополнился на 320,2 млрд руб. за счет налога на доходы по вкладам, что превышает показатель 2024 г., составивший 110,7 млрд руб. Об этом Минфин сообщило «Известиям».
Рост поступлений связан с увеличением объема депозитов населения в банках, пояснил главный экономист Института экономики роста имени П.А. Столыпина Борис Копейкин. Кроме того, россияне переводили средства с фондового рынка на депозитные счета и откладывали крупные покупки из-за высоких процентных ставок по кредитам, отметил директор по аналитике Инго банка Василий Кутьин.
Также на рост депозитов повлияла привлекательная доходность по вкладам. По данным ВЦИОМ, банковские депозиты имеет почти каждый третий житель страны (30%).
Министерство финансов прогнозирует, что в 2026 г. доходы бюджета от процентов по вкладам составят 567,6 млрд руб., а в 2027 г. – 305,4 млрд руб.
Глава Росимущества Вадим Яковенко сообщил, что ведомство обеспечило поступление в бюджет 638 млрд руб. в 2025 г. Он рассказал, что большую часть суммы составили дивиденды – 521 млрд руб. От приватизации, аренды и продажи земли, а также аренды казны поступило 116 млрд руб. За период с 2023 по 2025 г. агентство обеспечило поступление 1,5 трлн руб. в доход государства, доложил Яковенко.