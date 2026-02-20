ЦБ: рост цен в большинстве регионов РФ в январе ускорился

Инфляционные ожидания населения в феврале 2026 г. снизились до 13,1% с 13,7% в январе, следует из данных опроса инФОМ, который проводится по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции сохраняется четвертый месяц подряд. С ноября 2025 г. по февраль текущего года показатель остается на уровне 14,5%. Инфляционные ожидания у участников опроса без сбережений в феврале опустились до 14,2% с 15,2% месяцем ранее, у респондентов со сбережениями – до 11,5% с 12%. Оценка наблюдаемой инфляции у россиян без сбережений в феврале выросла до 16% с 15,9% в январе, со сбережениями – сократилась до 12,9% с 13,2%.