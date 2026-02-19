Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Инфляционные ожидания граждан снизились до 13,1% в феврале

Ведомости

Инфляционные ожидания населения в феврале 2026 г. снизились до 13,1% с 13,7% в январе, следует из данных опроса инФОМ, который проводится по заказу Банка России.

Оценка наблюдаемой населением инфляции сохраняется четвертый месяц подряд. С ноября 2025 г. по февраль текущего года показатель остается на уровне 14,5%.

Инфляционные ожидания у участников опроса без сбережений в феврале опустились до 14,2% с 15,2% месяцем ранее, у респондентов со сбережениями – до 11,5% с 12%. Оценка наблюдаемой инфляции у россиян без сбережений в феврале выросла до 16% с 15,9% в январе, со сбережениями – сократилась до 12,9% с 13,2%.

Банк России ожидает снижения инфляции до 4% во втором полугодии 2026 года

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Опрос проводился с 4 по 13 февраля. В нем приняли участие не менее 2000 респондентов из 100 населенных пунктов в 54 субъектах России.

13 февраля совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в текущем году. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий.

По прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 г. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии этого года, а в 2027 г. и далее будет находиться на цели.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь