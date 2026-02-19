Инфляционные ожидания граждан снизились до 13,1% в феврале
Инфляционные ожидания населения в феврале 2026 г. снизились до 13,1% с 13,7% в январе, следует из данных опроса инФОМ, который проводится по заказу Банка России.
Оценка наблюдаемой населением инфляции сохраняется четвертый месяц подряд. С ноября 2025 г. по февраль текущего года показатель остается на уровне 14,5%.
Инфляционные ожидания у участников опроса без сбережений в феврале опустились до 14,2% с 15,2% месяцем ранее, у респондентов со сбережениями – до 11,5% с 12%. Оценка наблюдаемой инфляции у россиян без сбережений в феврале выросла до 16% с 15,9% в январе, со сбережениями – сократилась до 12,9% с 13,2%.
Опрос проводился с 4 по 13 февраля. В нем приняли участие не менее 2000 респондентов из 100 населенных пунктов в 54 субъектах России.
13 февраля совет директоров ЦБ опустил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в текущем году. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий.
По прогнозу Центробанка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 г. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии этого года, а в 2027 г. и далее будет находиться на цели.