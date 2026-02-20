Газета
Главная / Экономика /

ВВП США вырос на 2,2% в 2025 году

Ведомости

Американская экономика в 2025 г. выросла на 2,2% после 2,8% в 2024 г. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Бюро экономического анализа США. 

По предварительным оценкам американского правительства, ВВП США вырос на 1,4% в годовом исчислении в IV квартале 2025 г. после роста на 4,4% за аналогичный период прошлого года.

Bloomberg отметил, что слабые квартальные результаты оказались ниже всех прогнозов и опросов экономистов, проведенных агентством. Bloomberg связал это с приостановками работы правительства США, которые произошли в октябре 2025 г. и в феврале этого года.

12 месяцев президентства Трампа в 12 графиках

Политика / Международные новости

28 января Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Президент США Дональд Трамп призывал ФРС снизить ставку на фоне низкой инфляции 13 января.

По данным Бюро статистики труда США от 13 января, по итогам декабря цены в США выросли на 0,3% до 2,7% в годовом выражении.

