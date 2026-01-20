12 месяцев президентства Трампа в 12 графиках

12 месяцев президентства Трампа в 12 графикахЕго рейтинг снизился сильнее, чем в начале первого срока, но не так, как у Байдена
20 января 2025 г. Дональд Трамп во второй раз вступил в должность президента США. Почти сразу он развернул торговые войны и кампанию против незаконной миграции, на фоне которых заметно снизились курс доллара и фондовый рынок. Об итогах первого года нового срока Трампа – в инфографике «Ведомостей».
Начало правления Трампа ознаменовалось первым за три года спадом американской экономики. Согласно пересмотренной оценке Бюро экономического анализа, в I квартале 2025 г. реальный ВВП США сократился на 0,6% – после роста на 1,9% в IV квартале 2024-го. Критики президента связывали это с резким скачком импорта: американский бизнес спешил завезти побольше товаров до введения анонсированных Трампом пошлин. Сам глава государства возложил вину на наследие своего предшественника Джо Байдена.
Впрочем, во II и III кварталах 2025 г. экономика продемонстрировала уверенный рост – на 3,8% и 4,3% соответственно.
В первые месяцы нового срока Трампа американский импорт действительно резко вырос и в марте 2025 г. достиг рекордных $420 млрд при экспорте в $283,6 млрд. В дальнейшем дефицит торгового баланса последовательно сокращался, составив $29,4 млрд в октябре 2025-го – против $74,2 в октябре 2024 г. при Байдене.
С декабря 2024 г. американские компании нарастили экспорт почти на 12%, а импорт в США снизился почти на 10%.
В апреле прошлого года Трамп объявил о введении торговых пошлин на импорт из 211 стран и территорий с базовой ставкой 10%. Некоторые государства столкнулись с повышенными тарифами. Например, для Китая они стартовали с 30% (на пике торговой войны выросли до 145%), а для зависимой от американского рынка Канады составили 35%. В итоге эти две страны в 2026 г. договорились снизить или отменить часть взаимных пошлин.
Доход американской казны от тарифов в 2025 г. достиг около $290 млрд – чуть меньше, чем за предыдущие три года вместе взятые.
Инфляция остается одной из главных тем, волнующих американцев. В 2025-м среднегодовой рост цен в США составил 2,7%, что несколько хуже, чем в первый год первого срока Трампа (2,1%). Для сравнения: за первые 12 месяцев президентства Байдена, которые пришлись на ковидный 2021 г., показатель был равен 4,9%.
Отличительной чертой первого срока Трампа стало меньшее, чем при Бараке Обаме и Джо Байдене, увеличение государственного долга. За четыре года он вырос на 19%. Для сравнения: во второй срок Обамы показатель составил 21,4%, а при Байдене – 52,5%.
Тенденция сохраняется и во время второго президентства Трампа: за январь 2025 г. – январь 2026 г. госдолг вырос на 6% по сравнению с 6,3% годом ранее.
Агрессивная тарифная политика новой администрации обвалила американскую валюту в первые месяцы руководства Трампа. По итогам года индекс доллара США (показатель его стоимости по отношению к корзине основных мировых валют) снизился на 8,8%. Похожая ситуация наблюдалась и в 2017 г.: тогда индекс упал на 7,2%. В первый год президентства Байдена индекс, напротив, вырос на 6,4%.
При этом более слабый доллар может быть одной из целей администрации Трампа: это удешевляет товары на внешних рынках, помогая стимулировать производство внутри страны. Рост экспорта на 11% может свидетельствовать о справедливости такой оценки.
Вместе с долларом стресс испытал и американский фондовый рынок, отметившийся волатильностью, которой не было в первый год после прихода Трампа в Белый дом в 2017 г. и Байдена в 2021 г. В среднем за январь-декабрь 2025 г. индекс S&P 500 рос на 1,3% в месяц по сравнению с 1,4% в 2017 г. и 1,9% в 2021 г.
Визитной карточкой нового срока Трампа стало обилие подписанных им указов для органов исполнительной власти – они не являются законами, но обязательны для федеральных ведомств и не требуют одобрения Конгресса США.
Уже в первый день Трамп подписал сразу 26 указов – больше, чем Обама за весь свой второй срок. Всего за первые 12 месяцев Трамп издал 228 таких документов: это в четыре раза превышает показатель его первого срока и втрое – общее число указов Байдена за все президентство.
В октябре 2025 г. произошел шатдаун (временная приостановка работы) американского федерального правительства – 11-й по счету и самый продолжительный в истории. Разногласия республиканцев и демократов из-за соцрасходов привели к тому, что правительственные учреждения полностью или частично не работали 43 дня. С учетом двух шатдаунов в первый срок Трампа их общая продолжительность составила 79 дней – больше, чем при всех прошлых президентах вместе взятых.
Еще одна отличительная черта политики Трампа – борьба с незаконной миграцией. Оценить ее общие масштабы сложно, но есть данные погранично-таможенной службы США о числе попыток незаконного пересечения границы с Мексикой.
Согласно этим сведениям, с момента прихода Трампа к власти во второй раз число попыток нелегальных пересечений границы (на официальных пунктах пропуска) снизилось в десятки раз. Как отмечали американские СМИ, причиной стало закрытие ряда программ предоставления убежища, усиление пограничного контроля и активизация работы иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) внутри страны. Увеличение бюджета ведомства привело к расширению штата сотрудников на 120% за год.
Рейтинг Трампа за январь-декабрь 2025 г. снизился на 11 п. п., до 36%, следует из данных Gallup. Это хуже результатов 2017 г., когда рейтинг американского президента просел на 8 п. п., но лучше, чем 2021 г., когда уровень одобрения работы Байдена опустился на 14 п. п.
Из усредненных данных десятков американских опросов следует, что за первый год правления Трампа американцы стали меньше поддерживать то, как новая администрация справляется с такими государственными вопросами, как инфляция, экономика, торговля и миграция. Хуже всего дело обстоит с отношением граждан к росту цен: только 36,4% респондентов одобряют, как Трамп борется с инфляцией.