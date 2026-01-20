12 месяцев президентства Трампа в 12 графиках

Вместе с долларом стресс испытал и американский фондовый рынок, отметившийся волатильностью, которой не было в первый год после прихода Трампа в Белый дом в 2017 г. и Байдена в 2021 г. В среднем за январь-декабрь 2025 г. индекс S&P 500 рос на 1,3% в месяц по сравнению с 1,4% в 2017 г. и 1,9% в 2021 г.