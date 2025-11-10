Шатдауны в США: как часто случались и сколько длились

Первые четыре полноценных шатдауна пришлись на президентство республиканца Рональда Рейгана и его разногласиям по бюджету с подконтрольной демократам Палатой представителей (Сенат оставался за республиканцами). Первый шатдаун произошел 20 ноября 1981 г. и продлился всего двое суток, которые пришлись на субботу-воскресенье, а потому существенный эффект на работу правительства оказать не успел. В понедельник, 23 ноября, Конгресс принял временное финансирование, которое позволило правительству продолжить работу до принятия бюджета. На следующий год, 30 сентября 1982 г. однодневный шатдаун наступил в результате того, что законодатели на успели вовремя принять закон о бюджете, а вечером в тот день у обеих партий были запланированы мероприятия: у республиканцев – барбекю с Рейганом в Белом доме, а у демократов – благотворительный ужин.