Шатдауны в США: как часто случались и сколько длились

Шатдауны в США: как часто случались и сколько длилисьНынешняя остановка работы американского правительства стала самой продолжительной в истории
Сенат США 10 ноября проголосовал за законопроект, который в перспективе позволит возобновить работу федеральных учреждений. Шатдаун в Соединенных Штатах продолжается уже 40 дней – Конгресс не одобрил ни годовой бюджет, ни временное финансирование из-за разногласий республиканцев и демократов. О том, когда случались и сколько длились предыдущие шатдауны в США, – в справке «Ведомостей».
Приостановка работы правительства США происходит, когда Конгресс не может одобрить финансирование федеральных ведомств и агентств. Подготовкой законопроекта о бюджете занимается комитет по ассигнованиям Палаты представителей, который затем должен быть одобрен нижней палатой, Сенатом и подписан президентом США. Сделать это необходимо до 1 октября – начала нового финансового года. Впрочем, Конгресс может проголосовать за временное финансирование до принятия окончательного бюджета при помощи «продолжающей резолюции».
Во время шатдауна временно прекращается деятельность федеральных ведомств, национальных парков, сотрудники правительства, включая военных, не получают зарплату или отправляются в отпуск.
До 1980-х приостановка финансирования не приводила к шатдауну – ведомства продолжали работу в ожидании возобновления выделения средств. Но в 1980-1981 гг. тогдашний генеральный прокурор Бенджамин Чивилетти опубликовал серию юридических заключений, в которых подчеркивалось, что правительственные учреждения не имеют полномочий вести деятельность в условиях нехватки финансирования.
С 1976 г. Конгресс 21 раз задерживал принятие закона о федеральном финансировании, в 11 случаях это приводило к настоящему шатдауну (включая текущий) – приостановке работы учреждений и отправке сотрудников в неоплачиваемый отпуск. По информации сайта Палаты представителей, трижды правительство прекращало работу всего на день, дважды – на два дня. Семь шатдаунов из 11 длились меньше недели. Восемь раз правительство останавливало работу при президенте-республиканце и три – при демократе.
Первые четыре полноценных шатдауна пришлись на президентство республиканца Рональда Рейгана и его разногласиям по бюджету с подконтрольной демократам Палатой представителей (Сенат оставался за республиканцами). Первый шатдаун произошел 20 ноября 1981 г. и продлился всего двое суток, которые пришлись на субботу-воскресенье, а потому существенный эффект на работу правительства оказать не успел. В понедельник, 23 ноября, Конгресс принял временное финансирование, которое позволило правительству продолжить работу до принятия бюджета. На следующий год, 30 сентября 1982 г. однодневный шатдаун наступил в результате того, что законодатели на успели вовремя принять закон о бюджете, а вечером в тот день у обеих партий были запланированы мероприятия: у республиканцев – барбекю с Рейганом в Белом доме, а у демократов – благотворительный ужин.
В 1984 г. были две последовательные кратковременные задержки финансирования: 30 сентября – 3 октября и 3-5 октября. Вторая привела к тому, что 4 октября примерно 500 000 госслужащих были отправлены в неоплачиваемый отпуск и вернулись из него уже на следующий день.
В следующий раз сотрудников отправили по домам 17 октября 1986 г. из-за разногласий демократов и республиканцев о расширении социального обеспечения.
Еще один шатдаун произошел уже четыре года спустя – 5-9 октября 1990 г. Причиной стали разногласия республиканца Джорджа Буша-старшего и подконтрольного демократам Конгресса. Конфликт касался вопросов повышения налогов и расходов. Шатдаун пришелся на выходные, в результате чего были закрыты национальные парки и музеи.
Пять лет спустя, 13-19 ноября 1995 г., произошел первый шатдаун при президенте-демократе Билле Клинтоне и Конгрессе, который в тот год впервые за 40 лет полностью перешел под контроль республиканцев. Законодатели требовали от главы государства отменить принятое в 1993 г. повышение налогов и сбалансировать бюджет. Правительство возобновило деятельность через пять дней благодаря временному финансированию. Однако последующие переговоры ни к чему не привели, и 16 декабря 1995 г. наступил второй шатдаун, продолжавшийся уже 21 день. Впрочем, в этот раз свою работу приостановили меньшее количество учреждений.
Следующий шатдаун произошел почти 18 лет спустя, во время второго президентского срока демократа Барака Обамы. Тогда правительственные учреждения не работали 16 дней – с 30 сентября по 17 октября 2013 г. Контролировавшие Палату представителей республиканцы отказались принять инициативу о финансировании Закона о доступном медицинском обслуживании (известен как Obamacare), предложив в качестве компромисса отсрочить внедрение программы, на что не были согласны уже демократы. В конечном счете республиканцы уступили своим оппонентам, порядка 800 000 госслужащих вернулись на работу. Нанесенный шатдауном ущерб экономике составил, по оценке Белого Дома, около $2 млрд.
Очередной шатдаун наступил 19 января 2018 г. – через год после вступления республиканца Дональда Трампа в должность президента. У главы государства и демократов (Конгресс при этом был полностью подконтролен республиканцам) возникли разногласия из-за борьбы с нелегальными мигрантами. Впрочем, стороны уже через два дня пришли к компромиссу, выделив правительству временное финансирование. В декабре того же года ситуация повторилась. На этот раз причиной стало выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, обещанное Трампом. По оценке Палаты представителей, шатдаун длился 34 суток и замедлил рост ВВП в IV квартале 2018 г. на 0,1%.
11-й шатдаун, начавшийся 1 октября 2025 г., уже стал самым продолжительным в истории. Разногласия республиканцев и демократов связаны с желанием первых сократить социальные расходы, на что не готовы демократы. Однопартийцы Трампа, как писали «Ведомости», в целом готовы обсудить часть возражений после утверждения временного финансирования, но для этого им (хоть у них и есть большинство в обеих палатах), необходимо было 60 голосов (при имеющихся 53) для вынесения документа на голосование. С требованием избавиться от закрепленного в законе филибастера – действия по предотвращению вынесения законопроекта на голосование – выступал и сам президент. Преодолеть филибастер сенату удалось лишь 10 ноября, но окончательное голосование пока не случилось – любой из сенаторов может затянуть процесс на несколько дней, а после голосование состоится и в Палате представителей.