Количество банкротств выросло на 31,5% в 2025 году
Количество россиян, признанных несостоятельными, достигло 568 000 человек по итогам 2025 г. Это на 31,5% больше показателей предыдущего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федресурса.
В Банке России заявили, что на рынке услуг по работе с просроченной задолженностью появилось много недобросовестных игроков. Они обещают избавление от обязательств или сохранение имущества, но это нельзя гарантировать заранее. Часто человек с долгами обращается к посреднику, убеждающему его, что банкротство – единственный выход. После оплаты услуг клиенту помогают подать заявление в суд и исчезают из процесса, хотя это он мог сделать сам и бесплатно. В ЦБ указали, что полного избавления от долгов нет, а процедура признания несостоятельности должна использоваться в крайних случаях.
Представители «Сбера», ВТБ, Дом.РФ, ПСБ, Новикомбанка и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) назвали работу «раздолжнителей» одной из основных причин роста числа банкротств россиян в прошлом году. В Новикомбанке указали на тренд на рынке, согласно которому клиенты предпочитают пройти через процедуру банкротства, не рассматривая другие способы выплаты долгов.
В банке «Дом.РФ» считают, что более половины процедур банкротства можно было бы избежать в случае раннего обращения заемщика в финансовую организацию и использовании инструментов урегулирования долга, в ВТБ оценили эту долю в 70%.
По данным НАПКА, спрос на услуги «раздолжнителей» сформировался из-за навязчивой рекламы с обещаниями полного избавления от долгов. В результате такой маркетинг напрямую повлиял на резкий рост количества процедур банкротства среди физических лиц.
26 января РБК со ссылкой на статистику Федресурса писало, что общее количество россиян, признанных финансово несостоятельными после введения института судебного банкротства в 2015 г. и внесудебного механизма в 2020 г., достигло 2,22 млн человек. Темпы роста числа банкротств в последние три года составляют 20–30%, что ниже показателей первых пяти лет действия процедуры, когда прирост достигал 50–70% ежегодно.