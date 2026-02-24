Количество банкротств выросло на 31,5% в 2025 году

В Банке России заявили, что на рынке услуг по работе с просроченной задолженностью появилось много недобросовестных игроков. Они обещают избавление от обязательств или сохранение имущества, но это нельзя гарантировать заранее. Часто человек с долгами обращается к посреднику, убеждающему его, что банкротство – единственный выход. После оплаты услуг клиенту помогают подать заявление в суд и исчезают из процесса, хотя это он мог сделать сам и бесплатно. В ЦБ указали, что полного избавления от долгов нет, а процедура признания несостоятельности должна использоваться в крайних случаях.