Число банкротов в России достигло 2,2 млн

По итогам 2025 г. почти 568 000 россиян были признаны банкротами в судебном порядке, а еще 61 300 граждан получили этот статус через упрощенную внесудебную процедуру. Общее число граждан, признанных финансово несостоятельными с момента введения института судебного банкротства в 2015 г. и внесудебного механизма в 2020 г., достигло 2,22 млн человек, пишет РБК со ссылкой на статистику «Федресурса».