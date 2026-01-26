Число банкротов в России достигло 2,2 млн
По итогам 2025 г. почти 568 000 россиян были признаны банкротами в судебном порядке, а еще 61 300 граждан получили этот статус через упрощенную внесудебную процедуру. Общее число граждан, признанных финансово несостоятельными с момента введения института судебного банкротства в 2015 г. и внесудебного механизма в 2020 г., достигло 2,22 млн человек, пишет РБК со ссылкой на статистику «Федресурса».
Темпы роста числа банкротств в последние три года составляют 20–30%, что ниже показателей первых пяти лет действия процедуры, когда прирост достигал 50–70% ежегодно. В 2025 г. количество судебных банкротств с последующей реализацией имущества увеличилось на 31,5% по сравнению с 2024 г.
При этом число случаев реструктуризации долгов сократилось: в 2025 г. суд одобрил переоценку обязательств для 37 800 человек против 49 800 в 2024 г. Это частично связано с увеличением числа досудебных договоренностей с кредиторами – таких случаев стало в 2,3 раза больше.
В декабре 2025 г. Конституционный суд (КС) РФ признал неконституционными в их взаимосвязи нормы законодательства о банкротстве, уголовном и уголовно-процессуальном праве, которые не позволяли однозначно решить судьбу арестованного имущества должника при введении процедуры несостоятельности. Проверка была проведена после запроса Верховного суда (ВС), столкнувшегося с разнонаправленной судебной практикой.