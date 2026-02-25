Число малых и средних предприятий в России превысило 6,84 млн

Это рекордное значение за весь период формирования реестра таких предприятий, подчеркнул глава правительства. По его словам, число МСП растет благодаря мерам поддержки бизнеса, которые принимаются в стране. В частности, речь идет о программе льготного кредитования, зонтичных поручительствах, помощи региональных гарантийных организаций и др.