Число малых и средних предприятий в России превысило 6,84 млн

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло почти на 4% и превысило 6,84 млн в 2025 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

Это рекордное значение за весь период формирования реестра таких предприятий, подчеркнул глава правительства. По его словам, число МСП растет благодаря мерам поддержки бизнеса, которые принимаются в стране. В частности, речь идет о программе льготного кредитования, зонтичных поручительствах, помощи региональных гарантийных организаций и др.

В декабре директор Корпорации МСП Александр Исаевич указывал, что количество МСП выросло в приоритетных отраслях экономики: профессиональной, научной и технической сферах (+37 000), IT и связи (+22 000), обрабатывающих производствах (+13 000), в туризме и общепите (+10 000).

