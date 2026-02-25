Газета
Мишустин: пятая часть внешней торговли России идет на преференциальных условиях

Пятая часть внешней торговли России происходит на преференциальных условиях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в 2025 г. в Госдуме.

Он напомнил, что в 2025 г. были заключены соглашения о свободной торговле с Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Индонезией. «Теперь пятая часть всего российского внешнеторгового оборота идет на преференциальных условиях», – сказал премьер.

Мишустин рассказал, что также было снято более 40 барьеров для российского экспорта, экономический эффект от этого оценивается в 130 млрд руб.

11 февраля Центробанк сообщал, что профицит внешней торговли России в декабре 2025 г. вырос до $10 млрд. Экспорт товаров составил $43 530 млрд и увеличился по отношению к декабрю 2024 г. на 10%. Импорт товаров вырос на 14% и достиг $33 509 млрд.

