Мишустин: пятая часть внешней торговли России идет на преференциальных условиях

Он напомнил, что в 2025 г. были заключены соглашения о свободной торговле с Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Индонезией. «Теперь пятая часть всего российского внешнеторгового оборота идет на преференциальных условиях», – сказал премьер.