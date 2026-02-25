Силуанов: правительство пересматривает бюджетное правило для нефти
Правительство России занимается вопросом ужесточения бюджетного правила с точки зрения базовой цены отсечения нефти, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Такие решения, думаю, что мы рассмотрим и примем достаточно быстро», – сказал он журналистам.
Министр рассказал, что Россия все меньше ориентируется на нефтегазовые доходы (НГД), и в 2026 г. их доля составит менее 20%. При этом, по его словам, на текущий год были поставлены новые амбициозные цели.
5 февраля «Ведомости» писали, что, согласно сообщению Минфина, федеральный бюджет в январе получил НГД и не добрал 17,4 млрд до запланированной суммы. Этот результат является худшим за последние пять с половиной лет – последний раз более низкими он был в июле 2020 г. (340 млрд руб.).
С текущего года цена отсечения на нефть по бюджетному правилу начнет планомерно снижаться на $1 в год и к 2030 г. достигнет $55/барр. Министр финансов Антон Силуанов в сентябре отмечал, что действовавший порог отсечения в $60/барр. больше не «отвечает вызовам времени».