Новак назвал ситуацию на рынке топлива в России стабильной

31 января кабмин продлил срок действия ограничений на экспорт бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов из России на пять месяцев – до 31 июля 2026 г. По данным пресс-службы правительства, соответствующее постановление направлено на поддержание стабильной ситуации на российском топливном рынке. При этом запрет на экспорт бензина не будет распространяться на производителей топлива. Это решение позволит избежать затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний, отмечали в кабмине.