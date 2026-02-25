Новак назвал ситуацию на рынке топлива в России стабильной
Ситуация на рынке топлива в России стабильна, предприятия обеспечивают спрос в стране и позволяют осуществить накопление запасов к летнему сезону, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».
«В настоящее время ситуация абсолютно стабильная. Объемы производства позволяют обеспечивать не только спрос, который есть на рынке, но и накопление запасов для того, чтобы увеличить объемы запасов на период повышенного летнего спроса», – подчеркнул он.
Новак также отметил, что производственные объемы топлива в стране сейчас выше потребностей. Правительство, по его словам, будет продолжать следить за ситуацией.
31 января кабмин продлил срок действия ограничений на экспорт бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов из России на пять месяцев – до 31 июля 2026 г. По данным пресс-службы правительства, соответствующее постановление направлено на поддержание стабильной ситуации на российском топливном рынке. При этом запрет на экспорт бензина не будет распространяться на производителей топлива. Это решение позволит избежать затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний, отмечали в кабмине.