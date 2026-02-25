Новак: замедление инфляции обеспечивает устойчивый рост экономики

18 февраля Банк России сообщал, что потребительские цены в России в январе 2026 г. выросли на 1,62%, годовая инфляция увеличилась до 6%. Ускорение инфляции во многом связано с динамикой цен на волатильные товары и услуги, прежде всего это овощи и фрукты, а также коммунальные услуги.