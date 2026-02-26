Цены на оптоволокно в России могут вырасти в два-три раза из-за Китая

С 2026 г. китайские поставщики подняли цены на оптоволокно для российских покупателей в 2,5–4 раза. На фоне дефицита в разы растут цены, при этом приоритет продаж волокна в Россию невысок. Бойко полагает, что у кабельных заводов нет метода удерживать стоимость и они будут вынуждены отразить рост цен на сырье в увеличении цен на кабели.