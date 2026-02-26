Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Цены на оптоволокно в России могут вырасти в два-три раза из-за Китая

Стоимость увеличивается на фоне его дефицита
Ведомости

Рост стоимости оптоволокна в два-три раза для российских потребителей вполне закономерен. В мире фиксируется нарастающий дефицит этого ресурса, сообщил «Ведомостям» независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.

С 2026 г. китайские поставщики подняли цены на оптоволокно для российских покупателей в 2,5–4 раза. На фоне дефицита в разы растут цены, при этом приоритет продаж волокна в Россию невысок. Бойко полагает, что у кабельных заводов нет метода удерживать стоимость и они будут вынуждены отразить рост цен на сырье в увеличении цен на кабели.

Гендиректор «Инкаба» Александр Смильгевич также связывает скачок цен с мировым дефицитом оптоволокна. Резко вырос спрос со стороны оборонного сегмента и крупных технологических компаний, строящих инфраструктуру для искусственного интеллекта. Смильгевич со ссылкой на оценки мировой телекомотрасли отмечает, что напряженность может сохраняться по меньшей мере до 2027 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её