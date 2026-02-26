Цены на оптоволокно в России могут вырасти в два-три раза из-за Китая

Цены на оптоволокно в России могут вырасти в два-три раза из-за КитаяСтоимость увеличивается на фоне его дефицита
Рост стоимости оптоволокна в два-три раза для российских потребителей вполне закономерен. В мире фиксируется нарастающий дефицит этого ресурса, сообщил «Ведомостям» независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.
С 2026 г. китайские поставщики подняли цены на оптоволокно для российских покупателей в 2,5–4 раза. На фоне дефицита в разы растут цены, при этом приоритет продаж волокна в Россию невысок. Бойко полагает, что у кабельных заводов нет метода удерживать стоимость и они будут вынуждены отразить рост цен на сырье в увеличении цен на кабели.
Гендиректор «Инкаба» Александр Смильгевич также связывает скачок цен с мировым дефицитом оптоволокна. Резко вырос спрос со стороны оборонного сегмента и крупных технологических компаний, строящих инфраструктуру для искусственного интеллекта. Смильгевич со ссылкой на оценки мировой телекомотрасли отмечает, что напряженность может сохраняться по меньшей мере до 2027 г.