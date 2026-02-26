Эксперт РАН: Россия обладает огромной сырьевой базой для биоэкономики

«Ведомости» писали, что экспортные цены на большинство российских сырьевых товаров в 2025 г. существенно снизились, в результате чего сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) снизился до 52 пунктов. Сократилась стоимость экспорта российской пшеницы – на 3% до $226,5/т на базисе FOB («погрузка на судно») Черное море. Общую динамику индекса улучшил рост экспортных цен на удобрения. Стоимость российского карбамида (азотное удобрение) на базисе FOB Балтика в течение года выросла на 12% до $360/т, также в прошлом году выросла цена на подсолнечное масло – на 9,5% до $1240/т (FOB Черное море).