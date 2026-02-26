Эксперт РАН: Россия обладает огромной сырьевой базой для биоэкономики
Большие объемы сырьевой базы являются существенным конкурентным преимуществом России на мировой арене. Об этом сказала заместитель директора по стратегическим коммуникациям ФИЦ биотехнологии РАН Алина Осьмакова в интервью «Ведомостям».
Речь идет о сельскохозяйственном сырье, лесных и водных биоресурсах. Осьмакова указала, что РФ занимает до 20% мирового рынка экспорта пшеницы, ежегодно поставляя за рубеж более 50 млн т. Кроме того, посевные площади в России уже составляют 81 млн га, а к 2030 г. могут достичь 90 млн га, что «создает устойчивый запас крахмалосодержащего и белкового сырья – базового исходного субстрата для биотехнологической промышленности».
«Это открывает возможности для увеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью на их основе, включая сахаристые крахмалопродукты, ферменты, аминокислоты, органические кислоты, спирты, биополимеры и прочие продукты высоких переделов», – добавила она.
Осьмакова указала и на наличие регионально обусловленных источниках сырья: аквакультура и отходы переработки гидробионтов на Дальнем Востоке, водоросли из Мурманска и Архангельска, отходы переработки древесины из Карелии и Сибири.
«Ведомости» писали, что экспортные цены на большинство российских сырьевых товаров в 2025 г. существенно снизились, в результате чего сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) снизился до 52 пунктов. Сократилась стоимость экспорта российской пшеницы – на 3% до $226,5/т на базисе FOB («погрузка на судно») Черное море. Общую динамику индекса улучшил рост экспортных цен на удобрения. Стоимость российского карбамида (азотное удобрение) на базисе FOB Балтика в течение года выросла на 12% до $360/т, также в прошлом году выросла цена на подсолнечное масло – на 9,5% до $1240/т (FOB Черное море).