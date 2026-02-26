ЦБ допускает более высокую среднюю ключевую ставку в 2027 году

Как отмечают участники обсуждения, пересмотр оценки связан с более сдержанными ожиданиями по скорости снижения инфляционных ожиданий в 2026 г. Их динамика может оказаться более инерционной, в том числе из-за индексации регулируемых цен и тарифов в 2026–2027 гг. на уровне, существенно превышающем целевой показатель по инфляции.