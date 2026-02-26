ЦБ допускает более высокую среднюю ключевую ставку в 2027 году
Банку России для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2027 г. может потребоваться более высокая средняя ключевая ставка, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ на февральском заседании.
Как отмечают участники обсуждения, пересмотр оценки связан с более сдержанными ожиданиями по скорости снижения инфляционных ожиданий в 2026 г. Их динамика может оказаться более инерционной, в том числе из-за индексации регулируемых цен и тарифов в 2026–2027 гг. на уровне, существенно превышающем целевой показатель по инфляции.
В этих условиях, указывает регулятор, траектория снижения ключевой ставки должна быть более плавной, чем в сценарии с более быстрым замедлением инфляционных ожиданий.
В ходе заседания 13 февраля совет директоров Центробанка решил опустить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в текущем году.