Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Экономика /

ЦБ допускает более высокую среднюю ключевую ставку в 2027 году

Ведомости

Банку России для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2027 г. может потребоваться более высокая средняя ключевая ставка, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ на февральском заседании.

Как отмечают участники обсуждения, пересмотр оценки связан с более сдержанными ожиданиями по скорости снижения инфляционных ожиданий в 2026 г. Их динамика может оказаться более инерционной, в том числе из-за индексации регулируемых цен и тарифов в 2026–2027 гг. на уровне, существенно превышающем целевой показатель по инфляции.

В этих условиях, указывает регулятор, траектория снижения ключевой ставки должна быть более плавной, чем в сценарии с более быстрым замедлением инфляционных ожиданий.

В ходе заседания 13 февраля совет директоров Центробанка решил опустить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в текущем году. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её