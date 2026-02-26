В Арктике реализуется более 1000 инвестпроектов на 2,7 трлн рублей
В Арктике создано более 1000 новых инвестиционных проектов на 2,7 трлн руб. Об этом сообщил генеральный директор экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Максим Данькин на круглом столе «Курс на Север: стратегические приоритеты развития Арктической зоны России».
«На сегодняшний день в Арктике создано уже более 1000 новых инвестиционных проектов на 2,7 трлн руб. заявленных инвестиций и более 900 млрд руб. уже вложенных, 358 созданных проектов и более 21 000 рабочих мест», – рассказал он.
По утверждению Данькина, большинство поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 г. задач выполнено, ключевые показатели социально-экономического развития Арктики достигнуты к 2026 г. В частности, удалось изменить отрицательный миграционный тренд. «Главное, мы изменили тренд, связанный с приростом населения: количество людей, приехавших жить и работать в область, стало больше, чем уехавших. Создана крупнейшая в мире особая экономическая зона», – отметил глава центра.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал подготовку новой стратегии развития до 2050 г. «Арктика – это новый космос. Это означает, что с учетом вопросов национальной безопасности, геополитики, ресурсов и возможностей, которые есть в Арктике, ее освоение – это как освоение космоса для Советского Союза», – сказал он, подчеркнув, что президент уделяет особое внимание региону.
На мероприятии также рассказали про «очень интересный рейс» китайского судна в этом году. Генеральный директор ФГБУ «Главсевморпуть» (единая структура по управлению судоходством в акватории) Сергей Зыбко сообщил, что судно прошло по Северному морскому пути всего за 20 дней, что вдвое быстрее южного маршрута через Суэцкий канал. Сейчас на маршруте работает рекордное количество атомных ледоколов – восемь. По словам Зыбко, такого количества не было во времена Советского Союза.
Осенью прошлого года в «Роснано» объявили о намерении инвестировать в проекты по модернизации энергетической инфраструктуры в ряде регионов Арктической зоны и Дальнего Востока. Предполагаемый объем инвестиций в энергетическую инфраструктуру в рамках проектов в регионе может составить до 10 млрд руб.
В декабре 2025 г. Морская коллегия во главе с помощником президента РФ Николаем Патрушевым поддержала запуск комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора.