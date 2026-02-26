В Арктике реализуется более 1000 инвестпроектов на 2,7 трлн рублей

На мероприятии также рассказали про «очень интересный рейс» китайского судна в этом году. Генеральный директор ФГБУ «Главсевморпуть» (единая структура по управлению судоходством в акватории) Сергей Зыбко сообщил, что судно прошло по Северному морскому пути всего за 20 дней, что вдвое быстрее южного маршрута через Суэцкий канал. Сейчас на маршруте работает рекордное количество атомных ледоколов – восемь. По словам Зыбко, такого количества не было во времена Советского Союза.