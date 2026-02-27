Банк России выявил более 7000 нелегальных участников финрынка в 2025 году
Центральный банк России обнаружил более 7000 финансовых пирамид и других нелегальных участников финансового рынка в 2025 г.
По данным регулятора, свыше 5700 пирамид и псевдоброкеров действовали в интернете. Часто организаторы раскручивали под разными названиями одинаковую схему, иногда проекты дублировались более 300 раз. Они предлагали инвестировать в криптоактивы и оплачивать участие в пирамидах криптовалютой, чтобы сохранить анонимность и избежать наказания. За год выявлено свыше 4600 криптовалютных кошельков, куда жертвы финансовых пирамид переводили взносы. Их также частично использовали псевдоброкеры для пополнения торгового счета клиента.
Для привлечения молодой аудитории создатели схем делали акцент на использовании искусственного интеллекта. Опасной тенденцией стало втягивание участников нелегальных проектов в дропперство. В результате они остаются без денег и могут стать соучастниками преступления.
Черные кредиторы (1100 проектов) активно применяли сетевой формат, открывая офлайн-офисы под общим брендом. Такую схему использовали псевдоломбарды и комиссионные магазины, нелегально выдававшие займы якобы под залог сдаваемых вещей.
По инициативе Центробанка в прошлом году заблокировано 21 500 интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегалам и финансовым пирамидам. Регулятор направляет данные о выявленных нелегальных проектах в правоохранительные органы, ФАС и другие организации, чтобы пресечь незаконную деятельность. По итогам рассмотрения таких материалов за год было возбуждено более 440 административных дел и принято свыше 650 различных мер реагирования.
По итогам 2024 г. число субъектов с признаками нелегальной деятельности, обнаруженных ЦБ, увеличилось почти в 1,6 раза относительно 2023 г. Среди них более 5000 финансовых пирамид, около 2000 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1500 черных кредиторов.