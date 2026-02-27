Банк России выявил более 7000 нелегальных участников финрынка в 2025 году

По данным регулятора, свыше 5700 пирамид и псевдоброкеров действовали в интернете. Часто организаторы раскручивали под разными названиями одинаковую схему, иногда проекты дублировались более 300 раз. Они предлагали инвестировать в криптоактивы и оплачивать участие в пирамидах криптовалютой, чтобы сохранить анонимность и избежать наказания. За год выявлено свыше 4600 криптовалютных кошельков, куда жертвы финансовых пирамид переводили взносы. Их также частично использовали псевдоброкеры для пополнения торгового счета клиента.