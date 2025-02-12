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Банк России выявил более 9000 финансовых пирамид и черных кредиторов в 2024 году

Ведомости

В России в прошлом году количество субъектов с признаками нелегальной деятельности, обнаруженных Центробанком, выросло почти в 1,6 раза по сравнению с 2023 г. Среди них более 5000 финансовых пирамид, около 2000 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1500 черных кредиторов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Число нелегалов увеличилось прежде всего за счет активно создаваемых пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений. Псевдоинвестиционные схемы – одна из тенденций последних лет», – говорится в сообщении.

Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и якобы выгодную покупку акций. Зачастую мошенники привлекают клиентов через социальные сети и персональные консультации в Telegram-каналах, но стали возвращаться и схемы с холодными обзвонами, отмечает регулятор.

Перечень финансовых пирамид и других нелегалов есть на сайте ЦБ, всего заблокировано свыше 17 000 ресурсов, которыми пользовались злоумышленники.

В январе зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с «РИА Новости» рассказал о выявлении организацией 10 финансовых пирамид. Суть преступной схемы в том, что потенциальной жертве предлагают оформить кредит на свое имя за определенное вознаграждение. Заемщик действительно несколько месяцев получает небольшую сумму на погашение кредита. Позже мошенники пропадают с полученными кредитными средствами. По информации Кузнецова, жертвами злоумышленников стали около 2300 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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