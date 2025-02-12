Банк России выявил более 9000 финансовых пирамид и черных кредиторов в 2024 году

В январе зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с «РИА Новости» рассказал о выявлении организацией 10 финансовых пирамид. Суть преступной схемы в том, что потенциальной жертве предлагают оформить кредит на свое имя за определенное вознаграждение. Заемщик действительно несколько месяцев получает небольшую сумму на погашение кредита. Позже мошенники пропадают с полученными кредитными средствами. По информации Кузнецова, жертвами злоумышленников стали около 2300 человек.