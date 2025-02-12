Банк России выявил более 9000 финансовых пирамид и черных кредиторов в 2024 году
В России в прошлом году количество субъектов с признаками нелегальной деятельности, обнаруженных Центробанком, выросло почти в 1,6 раза по сравнению с 2023 г. Среди них более 5000 финансовых пирамид, около 2000 нелегальных профучастников рынка ценных бумаг и 1500 черных кредиторов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
«Число нелегалов увеличилось прежде всего за счет активно создаваемых пирамидальных интернет-проектов и недобросовестных инвестиционных предложений. Псевдоинвестиционные схемы – одна из тенденций последних лет», – говорится в сообщении.
Многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и якобы выгодную покупку акций. Зачастую мошенники привлекают клиентов через социальные сети и персональные консультации в Telegram-каналах, но стали возвращаться и схемы с холодными обзвонами, отмечает регулятор.
Перечень финансовых пирамид и других нелегалов есть на сайте ЦБ, всего заблокировано свыше 17 000 ресурсов, которыми пользовались злоумышленники.
В январе зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с «РИА Новости» рассказал о выявлении организацией 10 финансовых пирамид. Суть преступной схемы в том, что потенциальной жертве предлагают оформить кредит на свое имя за определенное вознаграждение. Заемщик действительно несколько месяцев получает небольшую сумму на погашение кредита. Позже мошенники пропадают с полученными кредитными средствами. По информации Кузнецова, жертвами злоумышленников стали около 2300 человек.