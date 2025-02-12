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Банки станут выдавать потребкредиты с периодом охлаждения с сентября

Для этого потребуется доработка антифрод-систем и наладка бизнес-процессов
Наталья Заруцкая
Мария Викулова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Период охлаждения по потребительским кредитам заработает с 1 сентября 2025 г. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении 11 февраля. Получить деньги по кредиту или займу от 50 000 до 200 000 руб. можно будет только через 4 часа после заключения договора, а если сумма превышает этот порог, средства перечислят не ранее чем через 48 часов.

Цель принятого закона – уберечь граждан от оформления кредита под влиянием мошенников, которые затем убеждают полученные в долг средства перечислить на их счета. Документ вводит ряд ответственностей, в том числе для так называемых дропперов – лиц, которые предоставляют свои счета для вывода украденных денег, отметил в своем выступлении на заседании Госдумы председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Мы рассчитываем на то, что эта норма охладит многие горячие головы и в результате ситуация на рынке станет более благоприятной», – заявил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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