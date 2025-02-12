Банки станут выдавать потребкредиты с периодом охлаждения с сентября

Цель принятого закона – уберечь граждан от оформления кредита под влиянием мошенников, которые затем убеждают полученные в долг средства перечислить на их счета. Документ вводит ряд ответственностей, в том числе для так называемых дропперов – лиц, которые предоставляют свои счета для вывода украденных денег, отметил в своем выступлении на заседании Госдумы председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Мы рассчитываем на то, что эта норма охладит многие горячие головы и в результате ситуация на рынке станет более благоприятной», – заявил он.