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Сбербанк обнаружил 10 финансовых пирамид

Ведомости

Сбербанк выявил 10 финансовых пирамид. Махинации предполагают оформление кредита на жертву, рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов в беседе с «РИА Новости».

Суть преступной схемы заключается в том, что пользователю предлагают оформить кредит на свое имя за некое вознаграждение. Заемщик действительно несколько месяцев получает небольшую сумму на погашение кредита. Позже мошенники пропадают с полученными кредитными средствами.

По информации Кузнецова жертвами мошенников стали около 2300 человек. Благодаря скорому реагированию на ситуацию удалось сохранить около 1,6 млрд руб. клиентов.

За 11 месяцев 2024 г. ущерб от хищений средств граждан составил более 168 млрд руб. 29 декабря в МВД рассказали, что аферисты использовали банковскую версию «трояна». В рамках схемы мошенник рассказывает о том, что гражданину якобы доступны социальные выплаты, и предлагает для получения перейти по отправленной ссылке. Далее на гаджет пользователя скачивается приложение с вирусом. За время регистрации на поддельном сайте программа считывает данные карты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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