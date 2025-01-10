Сбербанк обнаружил 10 финансовых пирамид
Суть преступной схемы заключается в том, что пользователю предлагают оформить кредит на свое имя за некое вознаграждение. Заемщик действительно несколько месяцев получает небольшую сумму на погашение кредита. Позже мошенники пропадают с полученными кредитными средствами.
По информации Кузнецова жертвами мошенников стали около 2300 человек. Благодаря скорому реагированию на ситуацию удалось сохранить около 1,6 млрд руб. клиентов.
За 11 месяцев 2024 г. ущерб от хищений средств граждан составил более 168 млрд руб. 29 декабря в МВД рассказали, что аферисты использовали банковскую версию «трояна». В рамках схемы мошенник рассказывает о том, что гражданину якобы доступны социальные выплаты, и предлагает для получения перейти по отправленной ссылке. Далее на гаджет пользователя скачивается приложение с вирусом. За время регистрации на поддельном сайте программа считывает данные карты.