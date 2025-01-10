Сбербанк обнаружил 10 финансовых пирамид

За 11 месяцев 2024 г. ущерб от хищений средств граждан составил более 168 млрд руб. 29 декабря в МВД рассказали, что аферисты использовали банковскую версию «трояна». В рамках схемы мошенник рассказывает о том, что гражданину якобы доступны социальные выплаты, и предлагает для получения перейти по отправленной ссылке. Далее на гаджет пользователя скачивается приложение с вирусом. За время регистрации на поддельном сайте программа считывает данные карты.