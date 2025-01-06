Мошенники в 59 субъектах России похитили предназначавшиеся детям выплаты

Материнский капитал – государственная программа поддержки российских семей. В настоящий момент срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. С 2020 г. маткапитал стали выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей независимо от их возраста. Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.», с 1 февраля 2025 г. маткапитал проиндексируют на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит почти 894 000 руб.