Мошенники в 59 субъектах России похитили предназначавшиеся детям выплаты
Правоохранители выявили 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, которые якобы родились вне медицинских учреждений. В результате 631 женщина в 59 российских регионах незаконно получила социальные пособия и материнский капитал. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на МВД.
По данным фактам возбудили 229 уголовных дел в 52 регионах России, к уголовной ответственности привлекли 217 лиц. После задержания активных членов группировок количество обращений о регистрации детей вне медучреждений в МФЦ и органы ЗАГС снизилось. При этом по действующему законодательству для регистрации детей, рожденных вне медучреждения и без оказания медпомощи, на основании свидетельских показаний лица, которое присутствовало во время родов, требуется только присутствие в органах ЗАГС или МФЦ свидетеля, наличие двух паспортов и заявлений установленной формы без предоставления медицинских и нотариальных документов, что способствует мошеннической деятельности.
В ведомстве также рассказали о подготовке вместе с Госсоветом Татарстана законодательной инициативы о внесении изменений в ст. 48 Семейного кодекса РФ и в ст. 14 и 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния».
Материнский капитал – государственная программа поддержки российских семей. В настоящий момент срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. С 2020 г. маткапитал стали выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей независимо от их возраста. Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.», с 1 февраля 2025 г. маткапитал проиндексируют на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит почти 894 000 руб.