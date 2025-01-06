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Мошенники в 59 субъектах России похитили предназначавшиеся детям выплаты

Ведомости

Правоохранители выявили 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, которые якобы родились вне медицинских учреждений. В результате 631 женщина в 59 российских регионах незаконно получила социальные пособия и материнский капитал. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на МВД.

По данным фактам возбудили 229 уголовных дел в 52 регионах России, к уголовной ответственности привлекли 217 лиц. После задержания активных членов группировок количество обращений о регистрации детей вне медучреждений в МФЦ и органы ЗАГС снизилось. При этом по действующему законодательству для регистрации детей, рожденных вне медучреждения и без оказания медпомощи, на основании свидетельских показаний лица, которое присутствовало во время родов, требуется только присутствие в органах ЗАГС или МФЦ свидетеля, наличие двух паспортов и заявлений установленной формы без предоставления медицинских и нотариальных документов, что способствует мошеннической деятельности.

В ведомстве также рассказали о подготовке вместе с Госсоветом Татарстана законодательной инициативы о внесении изменений в ст. 48 Семейного кодекса РФ и в ст. 14 и 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Материнский капитал – государственная программа поддержки российских семей. В настоящий момент срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. С 2020 г. маткапитал стали выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей независимо от их возраста. Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.», с 1 февраля 2025 г. маткапитал проиндексируют на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит почти 894 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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