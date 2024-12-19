Кабмин внес в Госдуму проект о продлении программы маткапитала до 2030 года
Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 г. Документ размещен в думской базе.
Ранее срок действия программы был обозначен до 31 декабря 2026 г. Продлить программу маткапитала до 2030 г. предложил президент РФ Владимир Путин в феврале 2024 г.
Продление программы окажет помощь почти 5 млн семей, сообщал накануне премьер-министр Михаил Мишустин. На реализацию программы в 2027–2030 гг., по предварительным оценкам, потребуется 2,78 трлн руб. из федерального бюджета, указано в законопроекте.
По данным правительства, за время существования программы было выдано свыше 14 млн сертификатов. Размер маткапитала по-прежнему будет индексироваться, уже с февраля он составит более 676 000 руб. на первого ребенка. На второго ребенка и последующих превысит 893 000 руб.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей. Сейчас срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. до конца 2026 г. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста. Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.», с 1 февраля следующего года маткапитал проиндексируют на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит почти 894 000 руб.