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Кабмин внес в Госдуму проект о продлении программы маткапитала до 2030 года

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 г. Документ размещен в думской базе.

Ранее срок действия программы был обозначен до 31 декабря 2026 г. Продлить программу маткапитала до 2030 г. предложил президент РФ Владимир Путин в феврале 2024 г.

Продление программы окажет помощь почти 5 млн семей, сообщал накануне премьер-министр Михаил Мишустин. На реализацию программы в 2027–2030 гг., по предварительным оценкам, потребуется 2,78 трлн руб. из федерального бюджета, указано в законопроекте.

По данным правительства, за время существования программы было выдано свыше 14 млн сертификатов. Размер маткапитала по-прежнему будет индексироваться, уже с февраля он составит более 676 000 руб. на первого ребенка. На второго ребенка и последующих превысит 893 000 руб.

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей. Сейчас срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. до конца 2026 г. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста. Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.», с 1 февраля следующего года маткапитал проиндексируют на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит почти 894 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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