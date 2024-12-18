Мишустин заявил о продлении программы маткапитала до 2030 года
Продление программы материнского капитала до 2030 г. окажет помощь почти 5 млн семей, мера поддержки будет индексироваться ежегодно, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По словам премьера, маткапитал подтвердил свою эффективность – за все время существования программы было выдано свыше 14 млн сертификатов. Размер маткапитала по-прежнему будет индексироваться, уже с февраля он составит более 676 000 руб. на первого ребенка. На второго ребенка и последующих превысит 893 000 руб.
«Будем и дальше оказывать помощь гражданам, которые воспитывают детей. На это направлен в том числе и новый национальный проект "Семья", который готовится к запуску с 1 января 2025 г. по поручению главы государства», – подчеркнул Мишустин.
16 декабря сообщалось, что право на материнский (семейный) капитал получат 4,9 млн российских семей в период с 2027 по 2030 г. На реализацию продления программы маткапитала до 2030 г., по предварительным оценкам, потребуется порядка 2,77 трлн руб. из средств федерального бюджета, из них: в 2027 г. – 612,0 млрд руб., в 2028 г. – 671,5 млрд руб., в 2029 г. – 720,1 млрд руб., в 2030 г. – 771,5 млрд руб.
При этом, согласно подсчетам Минтруда, по годам с 2027 по 2030 г. общее число составляет более 3,3 млн семей. 28 октября в пресс-службе Минтруда сообщили, что право на маткапитал получат 3,2 млн семей на общую сумму 2,7 трлн руб. Предварительно прогнозный индекс потребительских цен в 2027–2030 г. составит 4%.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей. Сейчас срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста. Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.», с 1 февраля следующего года маткапитал проиндексируют на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит почти 894 000 руб. Продлить программу маткапитала до 2030 г. предложил президент РФ Владимир Путин в феврале 2024 г.