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На маткапитал могут рассчитывать почти 5 млн семей до 2030 года

Всего на продление программы потребуется свыше 2,7 трлн рублей
Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Право на материнский (семейный) капитал получат 4,9 млн российских семей в период с 2027 по 2030 г. Это следует из проекта федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», подготовленного Министерством труда и социальной защиты РФ (есть в распоряжении «Ведомостей»).

На реализацию продления программы маткапитала до 2030 г., по предварительным оценкам, потребуется порядка 2,77 трлн руб. из средств федерального бюджета, из них: 

  • в 2027 г. – 612,0 млрд руб.,

  • в 2028 г. – 671,5 млрд руб.,

  • в 2029 г. – 720,1 млрд руб.,

  • в 2030 г. – 771,5 млрд руб.

Общее количество семей, которые имеют право на материнский капитал в этот период, составит примерно 4,93 млн:

  • в 2027 г. – 810 314 семей;

  • в 2028 г. – 821 256 семей;

  • в 2029 г. – 832 838 семей;

  • в 2030 г. – 839 588 семей.

При этом, согласно подсчетам Минтруда, по годам с 2027 по 2030 г. общее число составляет более 3,3 млн семей. 28 октября в пресс-службе Минтруда сообщили, что право маткапитал получат 3,2 млн семей на общую сумму 2,7 трлн руб. Предварительно прогнозный индекс потребительских цен в 2027–2030 г. составит 4%.

Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта в Госдуме и Совете Федерации предложили назначить статс-секретаря – замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова.

Минюст, Счетная палата, подразделения администрации президента (Государственно-правовое управление президента, Управление президента по внутренней политике и Экспертное управление президента), а также Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве (ИЗиСП) не представили замечаний к проекту и поддержали текст инициативы.

Минфин, Фонд пенсионного и социального страхования и Минэкономразвития сообщили о согласовании проекта. При этом Минэк указал на необходимость модернизации механизма предоставления маткапитала. «В том числе с учетом иных действующих мер поддержки семей с детьми, направленных на улучшение жилищных условий», – отметили в министерстве.

Далее законопроект будет рассмотрен на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности перед обсуждением на заседании кабинета министров.

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей. Сейчас срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста. Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.», с 1 февраля следующего года маткапитал проиндексируют на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит почти 894 000 руб. Продлить программу маткапитала до 2030 г. предложил президент РФ Владимир Путин в феврале 2024 г.

Министр финансов Антон Силуанов говорил, что в федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. на поддержку семей с детьми предусмотрено порядка 10 трлн руб. Глава Минфина, выступая в Госдуме 24 октября, отмечал, что ресурсы на программу маткапитала были заложены в проекте бюджета.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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