Материнский капитал: как получить и на что потратить в 2024 году

Материнский капитал: как получить и на что потратить в 2024 годуМаткапитал стимулировал рождаемость в стране, но рост цен на жилье снижает полезный эффект
Материнский капитал стал действенной мерой государственной поддержки семей с детьми. Положительный эффект усилила простота его оформления, распространение программы на первенцев и расширение сферы применения. Тем не менее со временем его влияние на планы россиян увеличить семью падало, поскольку программа стала восприниматься как само собой разумеющаяся поддержка. Кроме того, рост цен на жилье в новостройках опережал индексацию маткапитала. «Ведомости» разбирались в тонкостях этой государственной программы.
Кто может получить материнский капитал
Маткапитал появился в России в 2007 г. для улучшения жилищных условий молодых пар и повышения рождаемости. Он представляет собой единовременную выплату, которую можно потратить на такие цели, как, например, приобретение жилья или образование детей.
Более чем в 70 субъектах РФ при рождении ребенка выплачивают дополнительный региональный материнский капитал. Его размер и условия получения несколько разнятся в зависимости от региона.
Изначально маткапитал могли получить семьи, в которых родились или были усыновлены после 1 января 2007 г. второй или последующий ребенок. С 1 января 2020 г. маткапитал выдают также и на первенца. С января 2024 г. он выплачивается только тем, у кого есть гражданство РФ на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок – гражданин РФ по рождению.
Под исключение попадают жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Родители из этих регионов могут получить маткапитал за детей, рожденных с 2007 г.: семьи смогут обращаться за средствами по правилам, действовавшим на момент рождения ребенка.
Федеральная программа была сначала рассчитана на 10 лет, но затем неоднократно продлевалась. В феврале 2024 г. президент Владимир Путин предложил продлить ее до 2030 г., с чем согласился Минфин.
Когда и как можно использовать материнский капитал
Правительство регулярно индексирует размер маткапитала, а также расширяет саму программу, добавляя новые цели, на которые его можно потратить, или упрощает условия получения. С 2020 г. эта мера господдержки оформляется автоматически в течение 2–3 недель.
Сертификат появляется в личном кабинете владельца на портале госуслуг. Там же можно проверить остаток средств. При рождении второго ребенка средства зачисляются на текущий сертификат в течение двух недель.
Если сертификат по какой-либо причине оказался не оформлен (например, информации о рождении ребенка нет в Едином реестре записей актов гражданского состояния), то подать заявление можно онлайн через портал госуслуг или лично в офисе МФЦ или Социальном фонде России. Заявительный порядок сохраняется для семей с приемными детьми, так как сведения об усыновлении могут предоставить только сами родители.
Для оформления сертификата понадобятся такие документы, как паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка и его СНИЛС. Кроме того, если заявитель опекун, то понадобятся бумаги, подтверждающие это. Также нужны будут документы, подтверждающие особые обстоятельства, если маткапитал получает мужчина или дети, оставшиеся без родителей. При личной подаче документов с собой нужно взять оригиналы, а если через портал госуслуг, то нужно вписать данные в электронное заявление.
Деньги маткапитала можно потратить на любые предусмотренные законом цели через три года после рождения ребенка. Сразу же использовать сертификат разрешается лишь на некоторые из них: покупку жилья в ипотеку, ежемесячную выплату (для семей с низким доходом), компенсацию стоимости товаров и услуг для детей-инвалидов или дошкольное образование и присмотр за детьми.
Чтобы взять ипотеку с использованием маткапитала, нужно подать соответствующее заявление в банк, а также предоставить справку о том, что сертификат еще не потрачен. Выписку можно заказать на портале госуслуг. Для оплаты обучения нужно подать соответствующее заявление также в личном кабинете. Договор об оказании платных услуг с 1 января 2023 г. предоставлять не нужно, Социальный фонд получает теперь эти данные напрямую от образовательной организации.
На что тратят материнский капитал
С начала действия программы маткапитала в стране выдали 14 млн сертификатов, следует из данных Социального фонда России на середину мая 2024 г. Из них 239 000 россияне получили с начала 2024 г.
Изначально маткапитал можно было потратить лишь на три цели: улучшить жилищные условия, направить деньги на образование детей или на формирование накопительной части пенсии матери.
С 2016 г. маткапитал разрешили использовать для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Также с 2021 г. семьи с низким доходом могут из этих средств получать ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет. В этом случае доход на одного человека в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов. То есть в семье из трех человек он должен быть ниже шести прожиточных минимумов.
Большинство россиян тратят маткапитал на улучшение жилищных условий, следует из данных Росстата. Например, в 2011 г. их доля доходила до 97%. Программой воспользовались тогда чуть больше полумиллиона россиян. Еще 2,5% семей потратили деньги на образование и только 0,06% – на пенсию матерей, говорят данные Росстата.
С расширением сферы применения маткапитала доля россиян, которые направляли его на приобретение жилья, неуклонно снижалась. По итогам 2023 г. такой возможностью воспользовались 678 344 семьи – это 46% от общего числа. Доля направивших маткапитал на ежемесячные выплаты выросла до 28% (411 996 семей), а на образование – до 26% (388 155).
Сейчас маткапитал нельзя использовать для покупки автомобиля, хотя в России с инициативами расширить федеральную программу на эту цель выступали неоднократно. Например, такие предложения выдвигали ряд депутатов Госдумы и глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Идею поддерживают и в Минпромторге, заявлял в июне 2023 г. министр Денис Мантуров. В некоторых субъектах РФ тратить средства регионального маткапитала на покупку машины разрешают. Сделать это, например, можно в Калининградской, Сахалинской и Ростовской областях, Санкт-Петербурге и Камчатском крае. В январе 2024 г. против такой инициативы выступил президент Владимир Путин. Он высказал опасения, что это не сможет в полной мере гарантировать интересы детей. Глава государства подчеркнул, что одна из главных целей маткапитала – улучшение жилищных условий семей с детьми.
Тем не менее если анализировать структуру использования маткапитала к денежном выражении, то доля жилья остается подавляющей. По данным Счетной палаты, в 2009–2020 гг. израсходовали 2,9 трлн руб. На улучшение жилищных условий семьи потратили 2,7 трлн руб. – это 93% от общих расходов. Из них больше половины (66,5%) пошло на погашение кредитов, в том числе ипотечных, – 1,8 трлн руб. На образование детей за то же время семьи направили из средств маткапитала 63 млрд руб.
По данным Социального фонда на май 2024 г., за все время действия программы россияне получили 14 млн сертификатов. Для покупки или строительства жилья средствами воспользовались 9,1 млн семей, на что направили 3,9 трлн руб. Еще 127 млрд руб. пошло на получение ежемесячной выплаты, а 128 млрд руб. было потрачено на образование.
Как материнский капитал стимулировал рождаемость
В результате перестройки и рыночных реформ с конца 1980-х гг. в России наблюдается демографическая катастрофа. Главными ее причинами стал экономический кризис и массовое обнищание населения. На это наложилось «эхо войны», из-за которого предстояло рожать малочисленному поколению, писали «Ведомости». Суммарный коэффициент рождаемости достиг минимума в 1999 г. – 1,16. Этот показатель начал расти с 2000-х гг., что связывают в том числе с введением господдержки.
К 2015 г. суммарная рождаемость достигла пика – на одну женщину приходилось 1,76 рождения. Но уже в последующие годы тренд пошел на понижение и до сих пор продолжает падать. Это происходило на фоне стагнации роста реальных доходов и наступления уже «эха 90-х».
Те, кто родился в начале 2000-х, сейчас только входят в детородный возраст. И это еще не значит, что они сразу начнут заводить детей: они будут учиться, затем строить карьеру, путешествовать, а потом уже задумываться о ребенке, говорит заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» в РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. «У нас пока просто нет женского поколения для хорошего повышения рождаемости», – отмечает эксперт. По итогам 2023 г. суммарный коэффициент рождаемости составил 1,41 – это самый низкий показатель за последние 17 лет.
Без маткапитала ситуация была бы еще хуже. «Но население к этой мере привыкло, это уже считается чем-то само собой разумеющимся и поэтому становится менее эффективным», – сказал «Ведомостям» профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. С этим согласна и Егорова. По ее словам, немногим странам удавалось финансово долгое время поддерживать рождаемость: «Первые два-три года люди видят этот маткапитал, он им помогает, но потом уже кажется, что этого мало».
Наибольший эффект от программы был в сельской местности, поскольку жилье там дешевле и маткапитал покрывал значительную часть его стоимости. «Для сельского населения эта мера оказалась полезнее, чем для городского», – говорит Синельников. Если в 2014 г. в городской местности суммарный коэффициент рождаемости детей составлял 1,58, то в сельской – 2,27.
Введение в 2020 г. выплат уже на первого ребенка привело к двоякому эффекту. Появление первенцев поощрили, но упал стимул к рождению вторых детей, поскольку после рождения второго ребенка сумма материнского капитала увеличивается не в два раза, а меньше чем на одну треть, полагает Синельников. По данным Росстата, за последние пять лет суммарный коэффициент вторых рождений снизился – с 0,52 в 2019 г. до 0,44 в 2023 г.
Как подорожание жилья обесценивало материнский капитал
С 2007 г. в России, по данным на май 2024 г., 9,1 млн семей воспользовались средствами маткапитала для покупки или строительства жилья. По их заявлениям Социальный фонд перечислил 3,9 трлн руб. Но доля маткапитала в стоимости квартиры с середины 2010-х гг. постоянно снижалась, поскольку индексация этой меры господдержки не поспевала за ростом стоимости жилья. Особенно это касается больших городов, где жилье дороже, отмечает Александр Синельников.
С момента появления этого вида поддержки максимальный размер маткапитала вырос более чем втрое. Если в 2007 г. сумма на второго и последующего ребенка составляла 250 000 руб., то в 2024 г. – уже 833 025 руб. На первенца за последние четыре года государство также стало платить больше: в 2020 г. – 466 617 руб., в 2024 г. – 630 381 руб.
Иными словами, размер маткапитала вырос с 2007 г. в 3,3 раза. В то же время потребительские цены увеличились c декабря 2006 г. по май 2024 г. в 3,7 раза. Средние цены на жилье на первичном рынке выросли с 36 221 руб. за 1 кв. м на конец 2006 г. до 167 580 руб. на март 2024 г., или в 4,6 раза. На вторичке тем не менее рост цен был скромнее – в 3 раза. Если в 2007 г. на величину маткапитала россияне могли позволить приобрести дополнительные 6,9 кв. м жилья в новостройке, а в 2020 г. эта величина выросла до 9,6 кв. м, то по данным на март 2024 г. – всего 5 кв. м.
Снижение относительной величины маткапитала повлияло на объемы его непосредственного использования для улучшения жилищных условий. Если в 2021 г. сертификат использовали 741 657 семей, то в 2023 г. – уже 678 344, говорят данные Росстата.
Падение эффективности материнского капитала показывает, что необходимы дополнительные меры поддержки. Это не только более существенная индексация и расширение применения материнского капитала, но и, например, предоставление льготных условий по кредиту при рождении детей или строительстве социального жилья для сдачи в аренду, говорит Синельников. Кроме того, благоприятный эффект могут оказать поправки в Семейный кодекс, которые бы стимулировали вступление в брак и поощряли сохранение и укрепление семьи, что также стимулировало бы рождаемость.