Материнский капитал: как получить и на что потратить в 2024 году

Сейчас маткапитал нельзя использовать для покупки автомобиля, хотя в России с инициативами расширить федеральную программу на эту цель выступали неоднократно. Например, такие предложения выдвигали ряд депутатов Госдумы и глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Идею поддерживают и в Минпромторге, заявлял в июне 2023 г. министр Денис Мантуров. В некоторых субъектах РФ тратить средства регионального маткапитала на покупку машины разрешают. Сделать это, например, можно в Калининградской, Сахалинской и Ростовской областях, Санкт-Петербурге и Камчатском крае. В январе 2024 г. против такой инициативы выступил президент Владимир Путин. Он высказал опасения, что это не сможет в полной мере гарантировать интересы детей. Глава государства подчеркнул, что одна из главных целей маткапитала – улучшение жилищных условий семей с детьми.